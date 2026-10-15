Ngày 15/10, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi N.V.T. (18 tháng tuổi, xã Nhân Hòa) bị áp xe ổ mắt trái do viêm mũi xoang cấp biến chứng.

Trẻ 18 tháng tuổi nguy cơ mất thị lực do viêm xoang biến chứng. ẢNH: BVCC

Theo gia đình, khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, cháu T. xuất hiện tình trạng sưng nề, tấy đỏ mi mắt trái kèm sốt cao. Ban đầu, gia đình đưa cháu T. đến một cơ sở y tế để thăm khám và điều trị bằng kháng sinh cùng thuốc tra mắt. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, mi mắt trái ngày càng sưng nề nghiêm trọng hơn.

Lo lắng trước diễn biến bất thường, gia đình đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để thăm khám và điều trị.

Khi nhập viện, mắt trái cháu T. lồi, mi mắt sưng nề nhiều, tấy đỏ, khó mở. Kết mạc cương tụ, mắt có nhiều dịch tiết. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu T. bị viêm mũi xoang cấp biến chứng áp xe ổ mắt trái, kèm viêm mô tế bào hốc mắt.

Trước nguy cơ tổn thương thị lực và diễn biến nhiễm trùng nghiêm trọng, các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng phối hợp với Khoa Mắt hội chẩn, chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Ê-kíp tiến hành nội soi mũi xoang dẫn lưu mủ, đồng thời rạch dẫn lưu ổ áp xe tại mắt nhằm kiểm soát nhiễm trùng, giảm áp lực vùng ổ mắt.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi tiếp tục được điều trị bằng kháng sinh, chăm sóc và theo dõi sát tình trạng mắt cũng như diễn biến nhiễm trùng. Qua 15 ngày, sức khỏe trẻ ổn định, các triệu chứng cải thiện rõ rệt, thị lực và khả năng vận động mắt trở lại bình thường. Trẻ không ghi nhận di chứng và đủ điều kiện xuất viện.

BS.CKI Trịnh Thanh Hưng, Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, áp xe dưới màng xương ổ mắt là biến chứng nghiêm trọng của viêm xoang ở trẻ em. Nhiễm trùng từ các xoang cạnh mũi, đặc biệt là xoang sàng, có thể lan sang vùng ổ mắt, gây sưng đỏ, lồi mắt, đau và hạn chế vận động nhãn cầu.

Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, tình trạng này có thể gây tổn thương thần kinh thị giác, suy giảm thị lực vĩnh viễn, thậm chí mù lòa. Trong trường hợp nặng, nhiễm trùng có thể lan vào nội sọ, gây viêm màng não, áp xe não hoặc huyết khối xoang hang, đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ bị viêm mũi xoang kèm sốt, sưng đỏ quanh mắt, lồi mắt, đau hoặc hạn chế vận động mắt, nhìn bất thường hay giảm thị lực, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám ngay. Đây là những dấu hiệu cảnh báo biến chứng ổ mắt cần được đánh giá và xử trí khẩn cấp.

Đặc biệt, không nên chủ quan khi vùng quanh mắt sưng nề nhanh hoặc không cải thiện sau điều trị ban đầu. Phát hiện sớm, điều trị đúng nguyên nhân giúp hạn chế nguy cơ biến chứng, bảo vệ thị lực và sức khỏe của trẻ.