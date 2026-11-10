Trẻ 11 tuổi bị keo 502 dính chặt mí mắt

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (TP Quảng Ninh) vừa tiếp nhận một bệnh nhi 11 tuổi bị keo 502 dính vào mắt phải khi đang dán đồ chơi.

Tình trạng của bệnh nhi khi đến bệnh viện.

Khi được đưa đến Khoa Mắt, hai bờ mi của trẻ bị kết dính, không thể mở mắt bình thường. Các bác sĩ đã xử trí, loại bỏ phần keo đóng khô trong mắt bệnh nhi.

Keo 502 có khả năng kết dính nhanh khi tiếp xúc với độ ẩm. Khi dính vào mắt, keo có thể gây kích ứng, tổn thương các mô quanh mắt, ảnh hưởng đến giác mạc và kết mạc. Việc cố mở mắt hoặc tự bóc lớp keo đã khô có thể làm tổn thương nặng hơn.

Trẻ nhỏ gặp tai nạn này dễ hoảng sợ, dụi mắt và khó diễn đạt rõ cảm giác đau, rát. Người lớn cần bình tĩnh trấn an, tránh để trẻ dụi mắt và đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi gặp tai nạn này, người dân không cố banh hai mi mắt, không bóc, cạo hoặc dùng nhíp, vật sắc nhọn để lấy keo. Tuyệt đối không nhỏ acetone, cồn hay hóa chất tẩy rửa vào mắt để hòa tan keo.

Có thể dùng nước sạch hoặc nước muối sinh lý rửa nhẹ nhàng, tránh tạo áp lực mạnh và không cố mở mi mắt đang dính chặt.

Sau đó, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có chuyên khoa mắt, không chờ keo tự bong hoặc trì hoãn thăm khám để thử các mẹo dân gian. Với trẻ nhỏ, người lớn cần bình tĩnh trấn an, tránh để trẻ dụi mắt.

Để phòng ngừa, phụ huynh cần cất keo 502 và hóa chất gia dụng ngoài tầm với của trẻ, không để trẻ tự sử dụng keo dán nhanh khi thiếu sự giám sát.

Sản phẩm cần được bảo quản trong bao bì phù hợp, đóng kín sau khi dùng; đồng thời hướng dẫn trẻ không đưa keo, hóa chất đến gần mắt.