Trẻ 1 tuổi ăn được bánh kẹo gì? 3 điều cha mẹ cần kiểm tra ngay trước khi đưa cho con

Trẻ 1 tuổi có cần ăn bánh kẹo không?

Ở giai đoạn 12 - 24 tháng tuổi, trẻ đang làm quen với nhiều loại thực phẩm và phát triển kỹ năng nhai nuốt. Tuy nhiên, bánh kẹo không phải thực phẩm thiết yếu trong chế độ ăn của trẻ.

Thay vì ưu tiên các món bánh kẹo ngọt, cha mẹ nên lựa chọn bữa phụ giàu dinh dưỡng như trái cây chín mềm, rau củ nấu mềm, sữa chua không đường hoặc phô mai phù hợp với độ tuổi. Những thực phẩm này giúp trẻ làm quen với hương vị tự nhiên và bổ sung các dưỡng chất cần thiết.

Khi xây dựng thực đơn, cha mẹ nên bảo đảm khẩu phần đa dạng, cân đối tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Trẻ nhỏ vẫn cần chất béo cho sự phát triển của não bộ và thể chất, vì vậy không nên tự ý chuyển sang dùng sữa ít béo khi chưa có chỉ định chuyên môn.

Cha mẹ nên chọn bữa phụ cho con là trái cây, rau củ mềm hoặc phô mai phù hợp với độ tuổi

3 tiêu chí cần kiểm tra khi chọn đồ ăn vặt

Kết cấu thực phẩm và nguy cơ hóc nghẹn

Đây là yếu tố cần được ưu tiên hàng đầu. Trẻ nhỏ có thể bị hóc khi ăn thực phẩm cứng, trơn, dai, dính hoặc có hình dạng tròn nhỏ. Kẹo cứng, kẹo dẻo và các loại hạt nguyên hạt là những thực phẩm cần tránh.

Đặc biệt, bánh được quảng cáo là “tan nhanh” không đồng nghĩa với việc hoàn toàn an toàn. Nguy cơ còn phụ thuộc vào kết cấu thực phẩm và khả năng nhai nuốt của từng trẻ.

Cha mẹ cần chọn món ăn phù hợp với kỹ năng ăn của bé, chuẩn bị kích thước và độ mềm thích hợp, đồng thời luôn giám sát trong suốt bữa ăn.

Hàm lượng đường bổ sung

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ dưới 2 tuổi nên tránh thực phẩm và đồ uống có đường bổ sung. Đường bổ sung có thể xuất hiện dưới nhiều dạng, chẳng hạn đường, siro hoặc một số chất tạo ngọt có nguồn gốc từ nước ép cô đặc.

Ăn nhiều đồ ngọt không chỉ làm tăng nguy cơ sâu răng mà còn có thể khiến trẻ quen với vị ngọt, ảnh hưởng đến sở thích ăn uống về sau. Vì vậy, khi đọc nhãn sản phẩm, cha mẹ nên chú ý bảng thành phần và lượng đường, thay vì chỉ dựa vào những lời quảng cáo như “dành cho trẻ nhỏ” hay “hương vị tự nhiên”.

Thành phần có nguy cơ gây dị ứng

Một số loại bánh có thể chứa sữa, trứng, lúa mì, đậu phộng hoặc các thành phần gây dị ứng khác. Cha mẹ nên kiểm tra kỹ nhãn thực phẩm, đặc biệt nếu trẻ từng có phản ứng bất thường sau khi ăn.

Không nên tự ý loại bỏ kéo dài nhiều nhóm thực phẩm khỏi chế độ ăn chỉ vì lo ngại dị ứng. Nếu trẻ có tiền sử phản ứng với thực phẩm hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao, hãy trao đổi với bác sĩ để được hướng dẫn phù hợp.

Những loại bánh kẹo nên tránh cho trẻ 1 tuổi

Kẹo cứng, kẹo dẻo, kẹo dừa, mè xửng và thực phẩm dai, dính nên được loại khỏi thực đơn của trẻ vì có nguy cơ hóc nghẹn. Các loại hạt nguyên hạt cũng không phù hợp với trẻ nhỏ; nếu sử dụng, cần lựa chọn dạng chế biến an toàn, chẳng hạn xay mịn và trộn vào món ăn phù hợp.

Cha mẹ cũng nên hạn chế bánh quy ngọt, bánh kem, chocolate và các món ăn vặt chứa nhiều đường, muối. Nước ngọt, nước trái cây đóng chai có thêm đường không nên được dùng thay nước lọc hoặc trái cây nguyên quả.

Một lưu ý quan trọng: không cho trẻ dưới 12 tháng tuổi dùng mật ong do nguy cơ ngộ độc botulism ở trẻ sơ sinh. Với trẻ đã tròn 1 tuổi, mật ong không còn bị chống chỉ định tuyệt đối vì lý do này, nhưng vẫn là nguồn đường tự do nên không cần bổ sung thường xuyên.

Dù chọn thực phẩm nào, cách cho ăn vẫn rất quan trọng. Trẻ cần ngồi thẳng khi ăn, luôn có người lớn quan sát trực tiếp và không ăn khi đang chạy nhảy, nằm hoặc ngồi trên xe đang di chuyển.

Cha mẹ nên chuẩn bị thức ăn theo độ mềm, hình dạng và kích thước phù hợp với khả năng nhai nuốt của bé. Không ép trẻ ăn nhanh, không để trẻ ăn một mình và không dùng bánh kẹo làm phần thưởng mỗi khi trẻ ngoan hoặc để dỗ dành khi quấy khóc.