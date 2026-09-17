Trẻ 1 tháng tuổi nguy kịch vì người lớn nhỏ nhầm 5 giọt axit vào miệng

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp tai nạn hy hữu nhưng cực kỳ nghiêm trọng: người lớn nhỏ nhầm axit (tricloaxetic 80%) vào miệng trẻ 1 tháng tuổi.

Gia đình bệnh nhân cho biết, do hóa chất được đựng trong lọ giống chai vitamin thông thường, nên khi chăm sóc trẻ, người thân đã nhỏ nhầm 5 giọt axit vào miệng.

Sau khi nhỏ được vài phút thì trẻ sùi bọt mép, quấy khóc nhiều, không nôn. Gia đình tức tốc đưa trẻ vào Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu.

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám, các bác sĩ thấy toàn bộ khoang miệng và má trái của bệnh nhân bị bỏng, kèm theo xuất tiết nhiềm đờm dãi. Ít phút sau trẻ bị kích thích nhiều, tím môi, SpO2 giảm kèm theo tiếng thở rít nhanh qua thanh quản, phổi giảm thông khí.

Cấp cứu trẻ 1 tháng tuổi vì người lớn nhỏ nhầm Axit vào miệng. Ảnh: Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình

Xác định đây là tình trạng bỏng đường hô hấp và tiêu hóa do axit cực nghiêm trọng, các bác sĩ đã tiến hành đặt nội khí quản và chuyển bệnh nhân về Khoa Hồi sức tích cực chống độc để điều trị.

Tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, bệnh nhân được điều trị tích cực: an thần, thở máy, kháng sinh, giảm viêm.

Sau 6 ngày điều trị tích cực, hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã tạm thời ổn định: cai được máy thở, vùng tổn thương bỏng da vùng má kèm giả mạc khoang miệng cải thiện tốt. Trẻ đã tự bú mẹ được.

Mặc dù hiện tại các bác sĩ chưa ghi nhận di chứng nhưng bệnh nhân vẫn có nguy cơ sẹo hẹp đường tiêu hóa, sẹo hẹp đường thở nên vẫn cần theo dõi sát trong 1-2 tuần tới.

Các bác sĩ khuyến cáo, uống nhầm axit là một trong những tai nạn sinh hoạt để lại hậu quả nghiêm trọng. Trong trường hợp này, tác nhân gây bỏng là axit ăn mòn cực mạnh do đó có thể tàn phá cơ thể chỉ trong vài giây, gây tàn phế suốt đời, để lại sẹo sẹo co rút nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong.

Khi uống nhầm axit hoặc các chất độc khác, người chăm sóc trẻ cần lưu ý thực hiện theo các bước sau:

Súc miệng với nước sạch, uống từng ngụm nước nhỏ để pha loãng nồng độ hóa chất trừ khi có dấu hiệu thủng thực quản hoặc nôn máu.

Giữ tư thế ngồi/đứng: Tránh nằm để giảm trào ngược.

Giữ nguyên trạng thái, không gây nôn, không uống dung dịch trung hòa (dung dịch kiềm mạnh như nước vôi).

Nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất, mang theo chai hóa chất để các bác sĩ biết được chính xác loại axit.