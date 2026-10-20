Trầy trật số phận dự án gần 70 tỷ đồng ở Hà Tĩnh, xây xong chưa thể sử dụng

Dự án Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Lộc Hà (cũ) do UBND huyện Lộc Hà trước đây làm chủ đầu tư, được khởi công tháng 7/2021 với tổng mức đầu tư gần 70 tỷ đồng. Theo kế hoạch ban đầu, công trình hoàn thành vào tháng 12/2022. Tuy nhiên, do chậm tiến độ, dự án phải hai lần gia hạn, lần lượt đến cuối năm 2023 và tháng 12/2024. Đầu năm 2025, công trình hoàn thành phần xây lắp nhưng đến nay vẫn chưa thể khai thác, sử dụng.

Ghi nhận tại công trình, khuôn viên đã được đầu tư cây xanh, các hạng mục xây dựng cơ bản hoàn thiện. Song nhiều cây xanh có dấu hiệu chết, đổ ngã.

Toàn bộ các hạng mục xây lắp bên ngoài đã hoàn thiện đồng bộ.

Song bên trong dự án lắp đặt hệ thống thiết bị, bàn ghế phục vụ hoạt động. Nhiều vị trí lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng còn dở dang.

Một số vị trí kính có dấu hiệu bị kẻ xấu phá vỡ, tường bị vẽ bậy. Do chưa đưa vào sử dụng, một số vị trí đã có dấu hiệu bong tróc gạch, tường bị nứt khiến nhiều người tiếc nuối.

Theo thiết kế, trung tâm được đầu tư nhằm phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin tuyên truyền và truyền thanh tại địa phương.

Tuy nhiên, việc công trình chưa được khai thác khiến những mục tiêu này chưa thể phát huy. Trong ảnh một số vị trí đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch UBND xã Lộc Hà, cho biết dự án trước đây thuộc UBND huyện Lộc Hà cũ làm chủ đầu tư. Sau khi tổ chức lại đơn vị hành chính, dự án được chuyển giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh quản lý.

Theo ông Cường, dự án gồm gói xây lắp và gói trang thiết bị. Đến nay, phần xây lắp đã hoàn thành, nhưng gói thiết bị chưa được triển khai sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính. Do công trình chưa có đầy đủ trang thiết bị nên chưa thể tổ chức hoạt động theo công năng dự kiến. Trong thời gian này, địa phương đang bố trí người trông coi, bảo vệ.

Ngày 19/10, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh cho biết, công trình đã được nghiệm thu và có biên bản bàn giao cho địa phương đưa vào quản lý sử dụng. Những hạng mục thuộc trách nhiệm bảo hành sẽ được xử lý theo quy định; các hư hỏng được xác định do thiên tai đã được báo cáo cơ quan chức năng kiểm tra, thẩm định. Đối với gói trang thiết bị, theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh, việc đầu tư đã dừng lại trong bối cảnh chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính được triển khai. Đến nay, chưa có kế hoạch tiếp tục thực hiện gói này. "Thực tế công trình khi hoàn thiện phải được sử dụng, nếu bỏ không cũng nhanh xuống cấp, hư hỏng. Còn đối với công trình này chưa dùng được vì chưa có thiết bị lắp đặt bên trong. Đơn vị đang trình UBND tỉnh để có phương án xử lý theo quy định", vị đại diện Ban cho hay.