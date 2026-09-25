'Trẩy hội trăng rằm' - món quà nghệ thuật đặc biệt mùa Tết Trung thu

“Trẩy hội trăng rằm” mang đến không gian nghệ thuật rực rỡ sắc màu. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chương trình do Chi hội Nữ trí thức khối Văn hóa nghệ thuật (Hội Nữ trí thức Việt Nam) tổ chức; Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Ngọc chỉ đạo nghệ thuật; ca sĩ Nguyễn Như Khôi tổng đạo diễn dựa trên kịch bản của Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi.

Phát biểu tại chương trình, Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Ngọc, Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức khối Văn hóa nghệ thuật, Trưởng Ban tổ chức “Trẩy hội trăng rằm”, chia sẻ: Mỗi năm, cứ đến dịp Trung thu, trong lòng mỗi người Việt Nam lại ngân lên miền ký ức dịu dàng, với tiếng trống rộn rã, ánh đèn lung linh, mâm cỗ đêm rằm, tiếng cười đoàn viên...

Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Ngọc, Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức khối Văn hóa nghệ thuật, Trưởng Ban tổ chức chương trình phát biểu. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trung thu không chỉ là ngày hội của trẻ em, mà còn là dịp để mỗi người Việt Nam trở về với những giá trị đẹp đẽ của dân tộc, để nhớ về cội nguồn và trao truyền những điều tốt đẹp ấy cho thế hệ mai sau.

“Bởi vậy, mỗi mùa Trung thu, chúng tôi luôn dành riêng những phần quà gửi tới các em thiếu nhi là con em các gia đình thương binh, liệt sĩ. Món quà có thể không lớn, nhưng phía sau là lời tri ân sâu nặng… Chúng tôi muốn các em nhỏ nhận món quà Trung thu hôm nay hiểu rằng, các em không chỉ được đón một mùa trăng như bao bạn bè khác, mà các em còn đang được cả cộng đồng nâng niu, yêu thương và trân trọng”, Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Ngọc chia sẻ.

Chương trình mang đến sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nữ nghệ sĩ cho rằng, điều quan trọng hơn cả giá trị vật chất của những món quà là thông điệp được trao gửi tới các em nhỏ. Từ một món quà Trung thu, các em có thể hiểu thêm một câu chuyện lớn về gia đình, quê hương và những người đã hy sinh để thế hệ hôm nay có được cuộc sống bình yên. Nếu có thể gieo vào tuổi thơ của trẻ một câu chuyện về lòng biết ơn, một bài hát về quê hương, một hình ảnh đẹp về người lính, một mùa Trung thu có sự sẻ chia, thì cũng có nghĩa đã góp một phần nhỏ để truyền thống không bị lãng quên…

Với hướng tiếp cận ấy, “Trẩy hội trăng rằm” vẽ nên một không gian nghệ thuật vừa lung linh rực rỡ, vừa tinh tế lắng đọng, với sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.

Tiết mục xiếc mãn nhãn trong chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ở đó, các em nhỏ cùng gia đình được thưởng thức những giai điệu đẹp về Tết Trung thu, như “Em đi xem hội trăng rằm”, “Rock vầng trăng”, Liên khúc “Rước đèn tháng 8”, “Chú Cuội ngồi gốc cây đa”… được thể hiện bởi các Quán quân Giọng hát Việt nhí qua nhiều mùa: Trịnh Nguyễn Hồng Minh, Kiều Minh Tâm cùng các ca sĩ nhí.

Tiết mục “Ý nghĩa Trung thu”, với phần trình diễn của diễn viên Minh Châu (hình tượng chị Hằng), ca sĩ Hoài Nam (chú Cuội), Nghệ sĩ Ưu tú Sơn Hài (Thần Nông), cũng là một điểm nhấn ý nghĩa tái hiện thế giới Trung thu quen thuộc qua những hình tượng gần gũi với tuổi thơ.

Tiết mục hài kịch mang đến những tràng cười sảng khoái cho khán giả. (Ảnh: Ban tổ chức)

Màu sắc nghệ thuật truyền thống được tiếp nối qua tiết mục chèo-xẩm “Vui Tết Trung thu” do Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Ngoan sáng tác và trình diễn cùng Câu lạc bộ Moonkid.

Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến phần trình diễn xiếc mãn nhãn với tiết mục “Tạo hình trên đôi giày trượt” của các nghệ sĩ đến từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam; cùng với đó là những tiếng cười vui nhộn trong tiết mục hài “Phù thủy” do nghệ sĩ Vân Dung và diễn viên Thanh Hòa thể hiện…

Trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các bạn nhỏ. (Ảnh: Ban tổ chức)

Sự đan xen giữa những giai điệu quen thuộc, nghệ thuật truyền thống và các tiết mục trình diễn hiện đại tạo nên không khí vui tươi, gần gũi, giúp các em nhỏ có thêm nhiều trải nghiệm nghệ thuật đáng nhớ trong mùa Tết đoàn viên.

Tại chương trình, Ban tổ chức cùng đại diện lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho 40 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, con thương binh-liệt sĩ đến từ Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình và Hải Phòng, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn yêu thương.