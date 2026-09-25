'Trẩy hội trăng rằm' 2026: Rộn ràng nghệ thuật, ấm áp sẻ chia

Chương trình nghệ thuật mang đến nhiều tiết mục vui tươi, rộn ràng. Ảnh: M.Phương

Chương trình do Chi hội Nữ trí thức khối Văn hóa - Nghệ thuật (Hội Nữ trí thức Việt Nam) tổ chức, mang đến cho thiếu nhi một đêm hội giàu màu sắc nghệ thuật, đồng thời trao những phần quà ý nghĩa tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, con thương binh, con liệt sĩ.

Phát biểu tại chương trình, NSND Lệ Ngọc, đại diện Chi hội Nữ trí thức khối Văn hóa - Nghệ thuật, Trưởng ban tổ chức chương trình “Trẩy hội trăng rằm” chia sẻ, cứ đến dịp Trung thu, người Việt Nam, đặc biệt là các em thiếu nhi lại hòa mình trong tiếng trống rộn ràng, trong ánh đèn lung linh và mâm cỗ đoàn viên đêm rằm.

NSND Lệ Ngọc, đại diện Chi hội Nữ trí thức khối Văn hóa - Nghệ thuật, Trưởng ban tổ chức chương trình “Trẩy hội trăng rằm” phát biểu. Ảnh: Minh Phương

Trung thu không chỉ là ngày hội của trẻ em, mà còn là dịp để mỗi người Việt Nam trở về với những giá trị đẹp đẽ của dân tộc, để nhớ về cội nguồn và trao truyền những điều tốt đẹp ấy cho thế hệ mai sau. Từ ý nghĩa đó, mỗi mùa Trung thu, các nghệ sĩ và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật dành những phần quà gửi tới các em thiếu nhi là con em gia đình thương binh, liệt sĩ.

NSND Lệ Ngọc cho rằng, điều quan trọng hơn cả giá trị vật chất của những món quà là thông điệp được trao gửi tới các em nhỏ. Từ một món quà Trung thu, các em có thể hiểu thêm một câu chuyện lớn về gia đình, quê hương và những người đã hy sinh để thế hệ hôm nay có được cuộc sống bình yên.

Tiết mục nghệ thuật đậm màu sắc Trung thu trong chương trình. Ảnh: Minh Phương

Chương trình nghệ thuật “Trẩy hội trăng rằm”, do ca sĩ Nguyễn Như Khôi tổng đạo diễn, mang đến nhiều tiết mục kết hợp chất liệu truyền thống và hiện đại. Hai Quán quân cuộc thi Giọng hát Việt nhí là Trịnh Nguyễn Hồng Minh và Kiều Minh Tâm tạo không khí sôi động các ca khúc “Em đi xem hội trăng rằm” và “Rock vầng trăng”.

Màn kịch hấp dẫn trong chương trình. Ảnh: Minh Phương

Hoạt cảnh “Ý nghĩa Trung thu” với hình tượng chị Hằng, chú Cuội, Thần Nông do diễn viên Minh Châu, ca sĩ Hoài Nam và NSƯT Sơn Hài thể hiện đưa khán giả nhỏ tuổi vào thế giới cổ tích quen thuộc. NSND Thanh Ngoan cùng Câu lạc bộ Moonkid mang đến tiết mục chèo xẩm “Vui Tết Trung thu”, tạo điểm nhấn từ chất liệu nghệ thuật truyền thống.

Tiết mục tạo hình trên giày trượt mãn nhãn. Ảnh: Minh Phương

Chương trình còn có màn tạo hình trên đôi giày trượt của NSƯT Quốc Đông và NSƯT Khánh Vân, đến từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam; hài kịch “Phù thủy” do nghệ sĩ hài Vân Dung và diễn viên Thanh Hòa biểu diễn. Các ca khúc “Mùa xuân đầu tiên”, “Giấc mơ”, liên khúc “Rước đèn tháng 8” và “Chiếc đèn ông sao” cùng những tiết mục múa, nhảy của các câu lạc bộ nghệ thuật góp phần tạo nên không khí vui tươi, gần gũi với thiếu nhi.

Ban tổ chức trao những phần quà ý nghĩa cho các bạn nhỏ. Ảnh: Minh Phương

Trong chương trình, Ban tổ chức và các đại biểu đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho 40 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, con thương binh, con liệt sĩ đến từ Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình và Hải Phòng, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn tình yêu thương.