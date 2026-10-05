Travis Kelce vẫn mê mẩn ca khúc bị chê thậm tệ của Taylor Swift

Ngày 25/9, Taylor Swift tung phiên bản mở rộng của album The Life of a Showgirl với tên gọi The Encore. Bên cạnh những ca khúc đã được giới thiệu trước đó, phiên bản này bổ sung thêm bốn bài hát mới, nhanh chóng tạo ra những luồng ý kiến trái chiều.

Trong số đó, Cleveland! là ca khúc gây chú ý nhất. Đây được xem là món quà âm nhạc Taylor Swift dành cho chồng mình, Travis Kelce, đồng thời lấy cảm hứng từ thành phố Cleveland - nơi gắn liền với gia đình và quê hương của nam cầu thủ.

Tuy nhiên, thay vì nhận được sự hưởng ứng như nhiều sản phẩm trước đây của Taylor Swift, Cleveland! lại vấp phải không ít bình luận tiêu cực. Một số khán giả thậm chí gọi đây là ca khúc tệ nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Trên mạng xã hội, một người nghe nhận xét sản phẩm là ví dụ cho thấy Taylor Swift "ở thời điểm tồi tệ nhất", trong khi một ý kiến khác mô tả việc thưởng thức ca khúc là một "trải nghiệm nghe nhạc kinh khủng". Những phản ứng gay gắt này tạo nên sự tương phản đáng chú ý với cách gia đình Kelce đón nhận bài hát.

Trong tập podcast New Heights phát sóng ngày 30/9, Travis Kelce không giấu được sự phấn khích khi nhắc đến Cleveland!. Đồng dẫn chương trình cùng anh trai Jason Kelce, nam cầu thủ liên tục dành lời khen cho ca khúc và gửi lời cảm ơn đến Taylor Swift vì đã sáng tác một bài hát dành cho thành phố.

Đáng chú ý hơn, Jason Kelce tiết lộ anh và vợ, Kylie Kelce, cũng thường xuyên nghe ca khúc này tại nhà. Theo Jason, Cleveland! mang đến cảm giác dễ chịu và là một bài hát mà cả hai vợ chồng đều yêu thích.

Sự ủng hộ từ Travis Kelce và gia đình dường như đặc biệt có ý nghĩa với Taylor Swift trong thời điểm nữ ca sĩ phải đối mặt với những đánh giá không mấy tích cực.

Theo nguồn tin được Star dẫn lại, Taylor Swift vốn rất nhạy cảm trước những lời chỉ trích liên quan đến âm nhạc. Với nữ ca sĩ, mỗi bài hát không đơn thuần là một sản phẩm giải trí mà còn chứa đựng nhiều cảm xúc và công sức sáng tạo. Vì thế, những nhận xét gay gắt từ công chúng có thể khiến cô tổn thương.

Đặc biệt, Taylor Swift đã quá quen với việc được đánh giá cao trong nhiều năm qua. Bởi vậy, khi một sản phẩm mới bị cho là không đạt đến phong độ trước đây, những lời nhận xét rằng cô "đã mất đi phong độ" chắc chắn không dễ tiếp nhận.

Trong hoàn cảnh đó, Travis Kelce được cho là người đang giúp Taylor Swift cân bằng cảm xúc. Nguồn tin cho biết nam cầu thủ liên tục nhắc nhở vợ rằng cô không thể làm hài lòng tất cả mọi người và cũng không còn cần phải chứng minh giá trị của bản thân với bất kỳ ai.

Điều đáng nói, câu chuyện xoay quanh Cleveland! cho thấy một khía cạnh khác của Taylor Swift. Sau hàng loạt thành công vang dội, ngay cả một nghệ sĩ ở vị trí hàng đầu cũng không thể tránh khỏi những sản phẩm gây tranh luận. Và đôi khi, giá trị của một ca khúc không nằm hoàn toàn ở đánh giá của giới phê bình hay số đông khán giả, mà còn ở việc nó có ý nghĩa như thế nào với người được tác phẩm dành tặng.

Với Travis Kelce, Cleveland! rõ ràng không phải "ca khúc tệ nhất" như một bộ phận khán giả nhận xét. Ngược lại, đó dường như là một trong những món quà âm nhạc khiến anh đặc biệt trân trọng từ người vợ nổi tiếng.