Travel blogger Việt dành 13 ngày khám phá 5 quốc gia và hành trình tìm về miền ký ức bên biển Baltic sau 35 năm

Năm 1991, khi còn là một sinh viên Việt Nam học tập tại Matxcơva, travel blogger Đoàn Phước Trường (ca sĩ Đoan Trường) từng đứng bên bờ biển Baltic trong một trại hè sinh viên quốc tế. 35 năm sau, anh trở lại đúng vùng biển ấy, mang theo bức ảnh đã úa màu theo thời gian. Chuyến trở về nằm trong hành trình 13 ngày qua 5 quốc gia, đưa anh từ mỏ muối 700 năm tuổi dưới lòng đất Ba Lan, ngọn đồi phủ hơn 200.000 cây thánh giá ở Lithuania đến Nicosia thủ đô bị chia cắt của Đảo Síp.

Theo anh Trường, mỗi điểm đến trong hành trình mang một màu sắc riêng, từ lịch sử, văn hóa, kiến trúc đến cảnh quan thiên nhiên. Một số địa danh trong số này cũng là những nơi khá ít du khách Việt có cơ hội ghé thăm.

Để chuẩn bị cho chuyến đi, anh mất gần 2 tháng hoàn tất các thủ tục visa. Theo chia sẻ của nhân vật, do Lithuania không có cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam nên việc xin visa Schengen được thực hiện thông qua cơ chế đại diện lãnh sự, khiến hộ chiếu phải gửi sang Bangkok, Thái Lan.

KHÁM PHÁ MỎ MUỐI 700 NĂM TUỔI DƯỚI LÒNG ĐẤT BA LAN

Một trong những điểm đến để lại nhiều ấn tượng nhất với nam blogger là mỏ muối Wieliczka, nằm gần thành phố Krakow, Ba Lan.

Một góc mỏ muối Wieliczka với những đại sảnh và đèn chùm được chế tác từ đá muối, cùng hệ thống lối đi chạy quanh các hồ nước dưới lòng đất﻿

Anh Trường cho biết, đây là mỏ muối có lịch sử khai thác kéo dài khoảng 700 năm và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Khu mỏ sở hữu hệ thống đường hầm, phòng ngầm, hồ nước và nhiều công trình điêu khắc được tạo tác từ muối. Xuống sâu dưới lòng đất, du khách có thể tham quan những đại sảnh với đèn chùm, tượng điêu khắc và các tác phẩm phù điêu được chạm khắc trực tiếp trên đá muối.

Theo nam ca sĩ, điều khiến anh bất ngờ là quy mô của hệ thống công trình dưới lòng đất.

“Đi xuống càng sâu càng thấy một thế giới hoàn toàn khác. Có những đại sảnh rất rộng, trần cao, bên trong có đèn chùm và nhiều tác phẩm điêu khắc bằng muối. Các đường hầm nối tiếp nhau tạo cảm giác như đang khám phá một thành phố nằm dưới lòng đất”, anh Trường nói.

Theo các thông tin giới thiệu về Wieliczka, hệ thống đường hầm của mỏ có tổng chiều dài hàng trăm kilomet và xuống sâu hàng trăm mét. Tuy nhiên, tuyến tham quan dành cho du khách chỉ chiếm một phần nhỏ của toàn bộ khu mỏ. Điểm nổi bật tại đây là nhà nguyện St. Kinga, nơi có nhiều tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc trực tiếp trên đá muối. Trong đó có tác phẩm lấy cảm hứng từ của danh họa Leonardo da Vinci.

Hành trình khám phá Wieliczka cũng mang đến cho anh Trường một kỷ niệm không nằm trong dự tính. Khi di chuyển xuống khu vực sâu bên dưới lòng đất, anh và một thành viên trong đoàn bất ngờ trượt ngã trên những bậc thang khá trơn.

“Lúc đó cũng hơi bất ngờ vì các bậc thang khá trơn, tôi và một thành viên khác không may bị té. May mắn là mọi người đều không bị thương nghiêm trọng. Sau này nhìn lại, sự cố nhỏ ấy lại trở thành một kỷ niệm rất đáng nhớ trong chuyến khám phá Wieliczka”, anh Trường kể.

Anh cho biết, giá vé tham quan tại đây khoảng 50 euro/người (khoảng 1,47 triệu VNĐ), đã bao gồm chi phí thuyết minh của hướng dẫn viên.

ĐỒI THÁNH GIÁ VỚI HƠN 200.000 CÂY THÁNH GIÁ

Rời Ba Lan, điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình của anh Trường là Lithuania, nơi nổi tiếng với Đồi Thánh giá (Hill of Crosses).

Nằm gần thành phố Šiauliai, Đồi Thánh giá là nơi tập trung hàng trăm nghìn cây thánh giá với đủ kích thước, kiểu dáng và chất liệu. Những cây thánh giá lớn nhỏ đan xen, trải dài trên ngọn đồi, tạo nên một khung cảnh vừa linh thiêng, vừa gây ấn tượng mạnh với du khách ngay từ lần đầu đặt chân tới.

Những cây thánh giá với nhiều kích thước, chất liệu tạo nên diện mạo đặc trưng của Đồi Thánh giá ở Lithuania, trong đó có hai cây cao khoảng 5 m

Nhân vật cho biết, số lượng thánh giá tại đây đã lên tới hơn 200.000 cây. Ngoài thánh giá, khu vực còn có tượng Chúa, tượng Đức Mẹ, chuỗi tràng hạt, hình ảnh và nhiều vật phẩm do người hành hương mang tới.

Tục đặt thánh giá tại đây được cho là đã tồn tại từ nhiều thế kỷ. Người hành hương thường mang thánh giá đến đặt tại đồi, gửi gắm những lời cầu nguyện và ước nguyện cá nhân. Năm 1993, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II từng đến thăm Đồi Thánh giá.

Anh Trường ấn tượng trước sự đa dạng của những cây thánh giá tại đây, từ kích thước, kiểu dáng đến chất liệu. Có những cây chỉ nhỏ gọn trong lòng bàn tay, nhưng cũng có những cây cao vài mét, nổi bật giữa hàng nghìn cây thánh giá lớn nhỏ.

“Điều đặc biệt là mỗi cây thánh giá dường như đều mang theo một câu chuyện riêng. Nhìn tổng thể, nơi đây không chỉ có giá trị về tín ngưỡng mà còn là sự giao thoa giữa lịch sử và nghệ thuật thủ công qua nhiều thế hệ”, anh Trường chia sẻ.

Theo nam blogger, bên cạnh ý nghĩa tôn giáo, Đồi Thánh giá còn gây ấn tượng bởi các tác phẩm được tạo nên từ nhiều chất liệu như gỗ, đá và kim loại, với nhiều hình thức chạm khắc khác nhau.

VÙNG ĐỆM PHI QUÂN SỰ CÒN LẠI TRÊN THẾ GIỚI

Một điểm đến khác trong hành trình của anh Trường là Nicosia, thủ đô của Cộng hòa Síp, nơi đường biên giới chạy qua khu vực trung tâm thành phố.

Đảo Síp hiện bị chia cắt trên thực tế giữa Cộng hòa Síp và khu vực phía Bắc do người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. Một vùng đệm do Liên Hợp Quốc giám sát, thường được gọi là Đường Xanh (Green Line), chạy qua đảo và chia cắt một phần thủ đô Nicosia.

Nicosia, thủ đô duy nhất trên thế giới bị phân chia giữa hai quốc gia

Tại khu phố cổ Nicosia có một cửa khẩu dành cho người đi bộ, cho phép người dân và du khách thực hiện thủ tục để qua lại giữa hai phía.

Theo anh Trường, điều khiến trải nghiệm tại Nicosia trở nên đặc biệt là đường biên giới hiện diện ngay giữa lòng thành phố, len qua khu phố cổ và không gian sinh hoạt thường nhật của người dân.

“Đang đi giữa những con phố có cửa hàng, nhà hàng và người dân sinh hoạt bình thường, chỉ một đoạn ngắn là tới khu vực kiểm soát. Qua đó, không gian và cảnh quan gần như thay đổi hoàn toàn. Đây là trải nghiệm rất đặc biệt, khó bắt gặp ở nhiều thủ đô châu Âu khác”, nam ca sĩ chia sẻ.

Du khách muốn qua lại giữa hai phía cần đáp ứng các điều kiện về giấy tờ và quy định nhập cảnh tùy theo từng thời điểm. Vì vậy, anh Trường lưu ý du khách nên kiểm tra kỹ các yêu cầu trước khi lên kế hoạch trải nghiệm cung đường này.

BALTIC VÀ LẦN QUAY LẠI SAU 35 NĂM

Không chỉ khám phá những điểm đến mới, hành trình lần này còn đưa anh Trường trở lại Riga, thủ đô Latvia, nơi anh từng đặt chân tới cách đây 35 năm.

Lần đầu đến Riga vào năm 1991, anh Trường khi đó vẫn là một sinh viên Việt Nam đang học tập tại Matxcơva, Nga. Anh là đại diện Việt Nam duy nhất được mời tham dự “Trại hè sinh viên thế giới” tổ chức tại Latvia, Lithuania và Estonia.

Năm 2026, anh trở lại vùng biển Baltic, vẫn là sắc xám đặc trưng, vị nước nhàn nhạt và những cơn gió lạnh. Sau 35 năm, cảnh vật vừa quen vừa lạ, gợi lại ký ức về một thời tuổi trẻ

Những ngày tháng ấy, anh có cơ hội gặp gỡ bạn bè đến từ nhiều quốc gia và đặt chân tới vùng biển Baltic. Một trong những kỷ vật còn được anh lưu giữ đến hôm nay là bức ảnh chụp cùng những người bạn quốc tế bên bờ biển năm 1991.

35 sau, anh trở lại Riga vào những ngày đầu thu. Những con phố và cảnh vật quen thuộc gợi lại ký ức về chuyến đi của tuổi trẻ, dù thời gian đã để lại nhiều thay đổi.

“35 năm trước, tôi cũng đến Riga vào những ngày đầu thu, trời có nắng nhẹ. Lần này trở lại, khung cảnh vẫn mang đến cảm giác rất quen thuộc. Chỉ có điều, mình đã đi qua một chặng đường rất dài”, anh Trường chia sẻ.

Từ Riga, hành trình tiếp tục đưa anh đến Tallinn, Estonia, nơi vùng biển Baltic từng xuất hiện trong bức ảnh cách đây 35 năm. Lần trở lại này, anh mang theo tấm hình cũ đã úa màu và tìm lại khung cảnh năm xưa.

Bức hình anh Đoàn Trường chụp vào năm 1991 và khoảnh khắc anh trở lại đúng địa điểm này sau 35 năm

“Tấm hình năm 1991 đã úa màu theo thời gian nhưng tôi vẫn giữ rất cẩn thận. Lần này trở lại biển Baltic, tôi lại đứng đúng nơi mình từng đứng khi còn là sinh viên. Vẫn là màu xám đặc trưng của biển, vị nước nhàn nhạt và những cơn gió lạnh. Chỉ khác là 35 năm đã trôi qua”, anh Trường kể.

Đứng trước biển Baltic sau hơn ba thập kỷ, anh Trường có dịp nhìn lại hành trình của chính mình qua sự đối chiếu giữa tấm ảnh cũ và khung cảnh trước mắt. Với anh, chuyến đi lần này không chỉ mở ra những trải nghiệm mới tại 5 quốc gia, mà còn đưa anh trở về những nơi từng gắn với tuổi trẻ. Tấm ảnh đã úa màu, những cảnh sắc vừa quen vừa lạ và những kỷ niệm được đánh thức khiến hành trình trở nên đặc biệt hơn, để mỗi điểm đến không chỉ là một nơi từng đi qua mà còn là một câu chuyện được viết tiếp.

Đoan Trường tên thật là Đoàn Phước Trường. Anh là nam ca sĩ nổi tiếng thập niên 90, thuộc "Tứ đại thiên vương" nhạc trẻ Việt cùng Lam Trường, Đan Trường, Vân Trường. Tuy nhiên, khi ở đỉnh cao sự nghiệp, Đoan Trường bất ngờ rút khỏi showbiz để làm việc cho một tập đoàn nước ngoài. Ngoài khả năng ca hát, Đoan Trường còn nổi tiếng với trình độ học vấn cao (Thạc sĩ Hóa học tại Nga), thông thạo nhiều ngoại ngữ và rất nhạy bén trong kinh doanh. Nam nghệ sĩ từng gây chú ý khi xây căn biệt thự có giá đến 2.000 cây vàng tại TP.HCM.

Ảnh: NVCC