Trâu húc chủ, tấn công người đi đường và phá đám cưới, 6 người bị thương

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Theo thông tin ban đầu, ông L.V.M., 44 tuổi, vừa mua hai con trâu từ địa phương khác và thuê xe tải chở về nhà. Trong lúc đưa trâu xuống xe, một con bất ngờ lao vào tấn công khiến ông M. bị thương nặng.

Sau đó, con trâu chạy ra đường, liên tục húc người đi bộ và người điều khiển xe máy. Trên quãng đường khoảng 1km, con vật tiếp tục tấn công nhiều người, làm hư hỏng một xe máy và một ô tô đỗ ven đường. Đáng chú ý, trâu còn lao vào khu vực tổ chức đám cưới, húc đổ bàn tiệc và làm vỡ nhiều chén bát.

Khi con vật chạy vào một bãi chứa vật liệu xây dựng tại thôn Tân Lập, người dân đã nhanh chóng đóng cổng, tìm cách giữ trâu bên trong để hạn chế nguy hiểm cho những người xung quanh.

Vụ việc khiến ít nhất 6 người bị thương, phải đưa đi cấp cứu. Trong đó, ông M. bị gãy xương chậu, gãy chân và có nhiều vết thương trên cơ thể. Do tình trạng nghiêm trọng, ông được chuyển đến TP.HCM để tiếp tục điều trị. Những người bị thương còn lại được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà trong tình trạng đa chấn thương.

Một trong những nạn nhân cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, bà cùng chồng đang đi xe máy sát lề đường thì bị trâu bất ngờ lao tới. Chồng bà đánh lái để tránh nhưng xe bị đổ, khiến hai người bị ép sát vào cổng tôn của một nhà dân. Theo lời kể của bà, chồng bà đã chạy lại, thu hút sự chú ý của con vật về phía mình nhằm bảo vệ vợ.

Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND xã Đinh Văn Lâm Hà đã cử lực lượng công an và quân sự đến bảo vệ hiện trường, kiểm soát khu vực và bảo đảm an toàn cho người dân. Lực lượng chức năng sau đó đã hạ gục con trâu.

Vụ việc gây lo ngại về nguy cơ mất an toàn khi vận chuyển, đưa gia súc lớn xuống xe và quản lý vật nuôi tại khu vực đông người.