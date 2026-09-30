Trau dồi kỹ năng chữa cháy cho lực lượng cơ sở và doanh nghiệp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy phát biểu tại Hội thao. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Tham dự hội thao có hơn 500 vận động viên đại diện cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành và lực lượng dân phòng trên địa bàn, nhằm đánh giá năng lực, kỹ năng thực chiến, thiết thực hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (4/10/1961 - 4/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy.

Các đơn vị tham gia diễn tập nội dung 100m chữa cháy phối hợp cứu người, cứu tài sản và chữa cháy. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy nhấn mạnh, trong bối cảnh tỉnh đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, đô thị hóa với nhiều khu, cụm công nghiệp và mật độ dân cư cao, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Hội thao không chỉ là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm mà còn là hoạt động thực tiễn để kiểm tra, đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ nghiệp vụ, thể lực và kỹ năng xử lý các tình huống thực tế của lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ.

Các đơn vị tham gia nội dung chạy 100m chữa cháy phối hợp cứu người, cứu tài sản và chữa cháy. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Tham gia hội thao có 30 đội, được chia thành các khối gồm: 10 đội dân phòng của các xã, phường; 10 đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở của các doanh nghiệp, đơn vị và 10 đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành.

Các đơn vị tham gia nội dung đội hình tiếp sức 4x100m cứu người, cứu tài sản và chữa cháy. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Ngay sau lễ khai mạc, các đội đã bước vào tranh tài sôi nổi, gay cấn, thể hiện kỹ năng nghiệp vụ thuần thục và sức mạnh tập thể qua 3 nội dung thi đấu chính: Nội dung 100m chữa cháy phối hợp cứu người, cứu tài sản và chữa cháy; nội dung đội hình tiếp sức 4x100m cứu người, cứu tài sản và chữa cháy; nội dung đội hình máy bơm phun nước tiêu điểm.

Các đơn vị tham gia nội dung 100m chữa cháy phối hợp cứu người, cứu tài sản và chữa cháy. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Kết thúc hội thao, Ban Tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đơn vị. Ở khối dân phòng các xã, phường: Giải nhất thuộc về xã Như Quỳnh; giải nhì thuộc về phường Phố Hiến và xã Quỳnh Phụ; các đội Nghĩa Trụ, Thái Thụy, Long Hưng giành giải ba.

Ở khối các đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành: Giải nhất thuộc về Công ty Đầu tư hạ tầng và đô thị Viglacera; giải nhì thuộc về Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên và Công ty Cổ phần Phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ; các đội Công ty Cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Yên Mỹ, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Thăng Long II giành giải ba.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội tham dự Hội thao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Đối với khối phòng cháy, chữa cháy cơ sở của các doanh nghiệp, đơn vị: Giải nhất thuộc về Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giày Victory Việt Nam; giải nhì thuộc về Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Đệ - Chi nhánh Thái Bình; giải ba thuộc về các đội Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - Chi nhánh Hưng Yên, Công ty Cổ phần May và dịch vụ Hưng Long, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Sơn Hưng Yên.