- Phòng ốc được bài trí gọn gàng rồi lại dọn nữa à, bạn định làm gì đấy?

- Tôi định cải tạo thành phòng livestream bán hàng bạn ạ - chị Dung vui vẻ đáp.

- Hôm trước thấy bạn livestream, tôi cứ nghĩ làm thử cho vui. Thế đã biết cách bán hàng trên mạng chưa - chị Thao hỏi thăm.

- Cũng biết một chút rồi bạn. Mới đây, xã Đa Phúc phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hà Nội tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng livestream bán hàng trên nền tảng số”. Tôi tham gia và được hướng dẫn cách tiếp cận khách hàng, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường. Tôi thấy đây là hướng làm ăn phù hợp nên quyết định bắt tay vào thực hiện. Dù vậy, tôi vẫn phải học hỏi thêm kinh nghiệm để làm tốt hơn - chị Dung kể.

- Đúng là biết thêm kỹ năng bán hàng trên nền tảng số, người dân có thêm cơ hội kinh doanh chứ trước đây, nhiều người có sản phẩm tốt mà chưa biết cách quảng bá, tiêu thụ - chị Thao đáp.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Thao cho rằng, những lớp tập huấn thiết thực như ở xã Đa Phúc đã góp phần đưa kỹ năng số đến gần hơn với người dân. Không chỉ giúp người dân tiếp cận phương thức kinh doanh mới, những hoạt động này còn mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương, tạo thêm việc làm, thúc đẩy kinh tế số.