Trâu 'điên' húc 6 người bị thương ở Lâm Đồng

XEM CLIP: Trâu "điên" húc người ở tỉnh Lâm Đồng. (Nguồn: Thái Ngọc)

Chiều tối 24/10, hai con trâu chạy trên đường ở xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Khi gặp hai người đi xe máy, con trâu to hung hãn lao tới húc. Quá hoảng sợ, hai người này đã bỏ lại xe máy để chạy thoát thân.

Con trâu húc người đi đường. Ảnh: Thái Ngọc

Người dân địa phương cho biết, trên đoạn đường khoảng 1km, con trâu làm 6 người bị thương. Trong đó, ông L.V.M. (44 tuổi, chủ trâu) bị gãy xương chậu, gãy chân và nhiều vết thương trên cơ thể, đã được chuyển đến TPHCM cấp cứu, điều trị. Sự việc khiến cả khu vực náo loạn.

Bà Mai Thị Tám (ở xã Đinh Văn Lâm Hà) chia sẻ, khi bà đang ngồi trên xe máy do chồng chở thì bị trâu húc, gây chảy máu. Vợ chồng bà đã đến Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà để kiểm tra vết thương.

Trên đường chạy, con trâu lao vào một đám cưới, húc đổ bàn tiệc và làm vỡ chén bát. Những người có mặt kịp thời tháo chạy nên không bị thương. Con trâu còn húc hỏng 1 xe máy và 1 ô tô đỗ trên vỉa hè.

Người dân cùng lực lượng chức năng đã tìm cách khống chế 2 con trâu. Con trâu to bị dồn vào khuôn viên một ngôi nhà, nhiều người phối hợp giữ cổng để ngăn con vật thoát ra ngoài.

Nhiều người cùng giữ cổng để ngăn con trâu thoát ra ngoài. Ảnh: Thái Ngọc

Lúc 19h20 cùng ngày, lực lượng chức năng phối hợp với chủ bãi chứa vật liệu sử dụng máy múc đè chết con trâu để đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực.

Lãnh đạo xã Đinh Văn Lâm Hà cho biết, lực lượng chức năng đang làm việc với gia đình chủ trâu và những người bị trâu húc để xác minh nguyên nhân vụ việc, đánh giá thiệt hại và có phương án xử lý theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, ông M. vừa mua con trâu từ nơi khác và chở về bằng xe tải. Trong lúc đưa trâu từ xe tải xuống, con vật bất ngờ húc ông M. rồi bỏ chạy trên đường.