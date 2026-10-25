Trâu điên 'đại náo' đường làng húc nhiều người bị thương, lao vào đám cưới

Theo thông tin, ông L.V.M (44 tuổi, trú xã Đinh Văn Lâm Hà) mua 2 con trâu gồm trâu mẹ và trâu con từ nơi khác rồi thuê xe tải chở về nhà. Lúc cho trâu xuống xe, trâu mẹ bất ngờ tấn công ông M, sau đó lao ra đường, hai mẹ con trâu chạy trên quãng đường dài, trâu mẹ húc nhiều người đi trên đường, rồi lao vào một đám cưới ven đường, húc đổ bàn tiệc, làm vỡ chén bát, rất may những người dự cưới kịp thời tháo chạy nên không bị thương.

Con trâu tấn công người

Trâu mẹ cũng húc hư hỏng một xe máy và một ôtô đỗ ven đường. Sau đó chạy vào một kho phế liệu, người dân và lực lượng chức năng đã đóng cổng không cho con trâu mẹ tiếp tục chạy gây náo loạn, còn trâu con tiếp tục bỏ chạy.

Để tránh nguy hiểm đáng tiếc có thể xảy ra, lực lượng chức năng buộc phải dùng xe cẩu khống chế con "trâu điên".

Vụ việc khiến 6 người bị thương, một xe máy và một xe ô tô hư hỏng. Những người bị thương được đưa đến Trung tâm y tế khu vực Lâm Hà điều trị.