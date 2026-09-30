Trâu cái bán hoang dã có cặp sừng mọc ngược, ôm trọn phần đầu gây chú ý

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Một con trâu cái có cặp sừng hiếm thấy của vợ chồng ông Y Thăn Êban (SN 1962) và bà H'Xôm M'lô (SN 1968, trú tại buôn Yang Lành, xã Buôn Đôn) đang khiến nhiều người chú ý.

Theo lời kể của bà H'Xôm M'lô, vào năm 2004, vợ chồng bà đi chăn trâu thuê cho một hộ dân trên địa bàn. Đến năm 2010, khi nghỉ việc, họ được gia đình người chủ tặng lại một cặp trâu cái làm vốn.

Khoảng vài năm sau, một trong hai con trâu cái đẻ được một con nghé cái. Lúc mới đẻ, nghé con phát triển hoàn toàn bình thường.

Sự khác biệt chỉ bắt đầu xuất hiện khi nghé được khoảng hơn 1 tuổi, cặp sừng bắt đầu cong dần. Đến khi trưởng thành và đẻ con, thay vì mọc chếch sang hai bên như đồng loại, cặp sừng của nó cong ngược xuống dưới rồi khép lại, tạo thành một vòng cung ôm lấy phần đầu và cổ.

Theo ghi nhận, con trâu cái nặng khoảng 600kg này có thể trạng hoàn toàn bình thường. Điểm duy nhất khiến con trâu trở nên đặc biệt chính là cặp sừng hiếm có.

Hiện con trâu này được gia đình bà H'Xôm chăn thả cùng đàn trâu hơn 20 con trong vùng lõi VQG Yok Đôn. Khi nào cần thiết, gia đình mới lùa trâu về khu chuồng tạm nằm sâu trong rừng.

Thân hình con trâu hoàn toàn bình thường. Ảnh: Hải Dương

Chia sẻ với VietNamNet, bà H'Xôm cho biết, vào năm 2010, khi nhận cặp trâu cái về, bà cho phối giống với trâu của người dân trong buôn. Lúc đó cả trâu bố lẫn trâu mẹ đều hoàn toàn bình thường, duy nhất chỉ có con trâu này mang cặp sừng khác lạ.

Bà H'Xôm thông tin thêm, đàn trâu của gia đình được chăn thả tự nhiên trong rừng, cách nhà hơn 10km. Tính đến nay, con trâu đặc biệt này đã sinh lứa thứ 5 và cơ thể vẫn phát triển tốt, riêng cặp sừng vài năm trở lại đây không mọc dài thêm.

"Từ 2 con trâu cái, đến nay vợ chồng tôi đã có đàn trâu cả lớn lẫn nghé khoảng 30 con. Riêng con trâu cái có cặp sừng kỳ lạ này đã đẻ được 5 con nghé, góp phần phát triển đàn trâu của gia đình", bà H'Xôm cho hay.

Con trâu có cặp sừng khác biệt. Ảnh: Hải Dương

Mấy năm qua, sừng trâu không mọc dài thêm. Ảnh: Hải Dương

Con của trâu cái có cặp sừng phát triển bình thường. Ảnh: Hải Dương

Đàn trâu được nuôi nhốt trong vùng lõi VQG Yok Đôn. Ảnh: Hải Dương

Bà H'Xôm bên chuồng trâu bán hoang dã của gia đình trong vùng lõi VQG Yok Đôn. Ảnh: Hải Dương