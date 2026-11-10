Trâu, bò chết hàng loạt ở xã miền núi Nghệ An: Phát hiện vi khuẩn gây bệnh tụ huyết trùng

Trâu, bò trên địa bàn xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An bất ngờ chết hàng loạt.

Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương I (Cục Chăn nuôi và Thú y) vừa có phiếu trả lời kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm liên quan đến tình trạng trâu, bò chết bất thường hàng loạt ở xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, đơn vị này đã tiến hành phân lập, giám định PCR đối với 1 mẫu bệnh phẩm gồm phổi và tim của trâu, được lấy ngày 7/11 tại hộ ông Hoa Phò Dư, bản Phia Khoáng, xã Hữu Kiệm. Kết quả cho thấy mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Pasteurella multocida, tác nhân gây bệnh tụ huyết trùng ở gia súc.

Pasteurella multocida là loại vi khuẩn có thể tồn tại ở niêm mạc mũi, họng của trâu, bò, kể cả những con vật khỏe mạnh nhưng mang mầm bệnh. Khi gặp điều kiện thuận lợi như thời tiết thay đổi, độ ẩm cao, sức đề kháng của vật nuôi suy giảm, vi khuẩn có thể tăng độc lực và gây bệnh.

Mầm bệnh chủ yếu lây qua đường tiêu hóa do sử dụng thức ăn, nước uống nhiễm khuẩn; ngoài ra, còn lây qua đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp giữa gia súc mang mầm bệnh với gia súc khỏe mạnh. Trâu, bò mắc bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, bỏ ăn, mệt mỏi, chảy nước mũi, khó thở, sưng vùng hầu và cổ. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, tỷ lệ chết có thể cao.

Kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Pasteurella multocida.

Như tin đã đưa trước đó, từ ngày 3/11/2026, trâu, bò của một số hộ dân trên địa bàn xã Hữu Kiệm (Nghệ An) bắt đầu xảy ra tình trạng chết rải rác bất thường. Lượng trâu bò chết nhiều nhất tại bản Khe Nạp với 21 con trâu (17 con trâu trưởng thành và 4 con nghé); tại bản Na Lượng đã chết 1 con bò; còn bản Bảo Nam 3 con bò cũng đã bị chết...

Gia súc chết có triệu chứng sưng cổ, sủi bọt mép, khó thở, chướng bụng, khi mổ ra thấy phổi bị đen, trước khi chết như bị nghẽn ở cổ không thở được.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Hữu Kiệm đã cử cán bộ chuyên môn ghi nhận tình hình, lấy mẫu sinh phẩm gửi đi xét nghiệm tìm nguyên nhân; đồng thời có báo cáo nhanh gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, địa phương tăng cường tuyên truyền nhân dân tiêu hủy toàn bộ số gia súc bị chết, vệ sinh khử trùng chuồng trại và nuôi nhốt gia súc. Đồng thời, giao ban quản lý các bản, các hộ chăn nuôi giám sát, theo dõi chặt chẽ diễn biến đàn gia súc trên địa bàn, nhằm phát hiện kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi cho người dân.