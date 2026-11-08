Trâu bò chết hàng loạt, người dân xã miền núi lo lắng

Ngày 8/11, ông Đặng Đức Phước - Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm (tỉnh Nghệ An) cho biết, tính đến hiện tại, trên địa bàn xã đã ghi nhận 28 con trâu, bò chết chưa rõ nguyên nhân. Sự việc khiến người dân trên địa bàn bất an, lo lắng.

Chỉ trong ít ngày qua, tại xã Hữu Kiệm đã có 28 con trâu, bò bị chết chưa rõ nguyên nhân.

Theo đó, từ ngày 3/11, trâu, bò của một số hộ nuôi trên địa bàn xã bắt đầu xảy ra tình trạng chết rải rác bất thường. Lượng trâu bò chết nhiều nhất tại bản Khe Nạp với 21 con trâu.

Gia đình anh Ven Phò Thuỷ (SN 1977, trú bản Khe Nạp) nuôi tổng cộng 33 con trâu, bò. Hàng ngày, anh Thuỷ chăn thả số gia súc này ở khu vực bìa rừng. Tuy nhiên, 5 ngày trở lại đây, 19 con trâu liên tiếp lăn ra chết bất thường.

Trâu bò chết đều có triệu chứng đầy hơi, chướng bụng, miệng sùi bọt mép.

Theo anh Thuỷ, các con trâu chết đều có chung triệu chứng đầy hơi, chướng bụng, miệng sùi bọt mép, khó thở, chân sưng. Khi mổ ra, phổi của trâu, bò bị đen. Trong số 19 con bị chết có 13 con lớn với tuổi đời từ 4-6 năm, 6 con trâu nhỏ từ 1-3 năm tuổi. Ước tính thiệt hại ban đầu về kinh tế lên đến hàng trăm triệu đồng.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Thuỷ đã di chuyển những con trâu bò còn lại đến vị trí gần nhà để nuôi và theo dõi.

Ngoài hộ gia đình anh Ven Phò Thủy, trên địa bàn bản Khe Nạp ghi nhận nhiều hộ gia đình khác có trâu, bò cũng bị chết.

Người dân xã Hữu Kiệm đưa những con trâu, bò sống chăn thả trên núi về gần nhà để chăm sóc.

Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm cho biết, tình trạng gia súc chết không rõ nguyên nhân đã được ghi nhận tại 4 bản trên địa bàn xã. Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Hữu Kiệm đã cử cán bộ vào tận nơi ghi nhận tình hình, lấy mẫu sinh phẩm gửi đi xét nghiệm tìm nguyên nhân đồng thời có báo cáo nhanh gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An.

Hiện UBND xã Hữu Kiệm đang tăng cường tuyên truyền nhân dân tiêu hủy toàn bộ số gia súc bị chết, vệ sinh khử trùng chuồng trại và nuôi nhốt gia súc. Đồng thời, giao ban quản lý các bản, các hộ chăn nuôi giám sát, theo dõi chặt chẽ diễn biến đàn gia súc trên địa bàn.

Địa phương đề nghị Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Nghệ An cử cán bộ chuyên môn xuống hỗ trợ kiểm tra, lấy mẫu, xét nghiệm làm rõ nguyên nhân, hướng dẫn việc phòng, chống dịch bệnh nhằm giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi cho người dân.