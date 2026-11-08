Trật tự đô thị ở Yên Hòa: Cần duy trì kết quả, tránh vi phạm tái diễn

Ghi nhận tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Yên Hòa từng phát sinh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường cho thấy, trật tự đô thị đã có chuyển biến tích cực. Nhiều vị trí được thu dọn thông thoáng, hàng quán, phương tiện và biển quảng cáo không còn chiếm dụng không gian dành cho người đi bộ như trước. Nhờ đó, việc đi lại của người dân thuận tiện hơn, hạn chế tình trạng phải di chuyển xuống lòng đường.

Ghi nhận chuyển biến này, bà Dương Thị Thủy (phố Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa) cho biết: "Sau thời gian triển khai quyết liệt, gần đây, tình hình trật tự đô thị trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Các tuyến đường thông thoáng hơn, vỉa hè, lòng đường không còn tình trạng hàng quán ăn uống bày bàn ghế, để xe lấn chiếm như trước. Việc đi lại của người dân, đặc biệt là người đi bộ cũng thuận tiện, dễ dàng hơn".

Đường Xuân Linh (phường Yên Hòa) trước đây thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, để xe tràn xuống lòng đường, được người dân phản ánh trên ứng dụng iHanoi. Ảnh: Chụp màn hình

Ghi nhận vào sáng ngày 7-11, đường Nguyễn Xuân Linh đã chuyển biến rõ nét về trật tự đô thị, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường được khắc phục, trả lại không gian thông thoáng cho người đi bộ và các phương tiện lưu thông. Ảnh: PV

Chuyển biến trong nhận thức và hành động của các hộ kinh doanh cũng góp phần cải thiện trật tự đô thị. Chị Vũ Thị Kiều Lan, kinh doanh xôi, bánh mì trên phố Đỗ Quang (phường Yên Hòa) cho biết, sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở, gia đình chị đã chủ động tháo dỡ biển quảng cáo, thu dọn vật dụng trên vỉa hè.

"Chúng tôi đã ký cam kết không sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; không treo biển quảng cáo, biển hiệu che khuất biển báo giao thông và đèn tín hiệu. Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở, chúng tôi nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc chấp hành quy định, không ảnh hưởng đến không gian chung", chị Lan chia sẻ thêm.

Thực tế cho thấy, khó khăn trong lập lại trật tự đô thị không chỉ nằm ở việc xử lý các vi phạm phát sinh, mà còn ở khả năng duy trì nền nếp sau các đợt ra quân. Nếu thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên, những khu vực vừa được giải tỏa có nguy cơ tái phát vi phạm. Vì vậy, bên cạnh xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng chức năng cần duy trì kiểm tra tại những vị trí từng phát sinh bất cập, kịp thời nhắc nhở và ngăn ngừa vi phạm từ sớm.

Phố Nguyễn Thị Thập (phường Yên Hòa) từng xảy ra tình trạng họp chợ trái quy định, gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị và được người dân phản ánh trên ứng dụng iHanoi. Ảnh: Chụp màn hình.

Vỉa hè trên phố Nguyễn Thị Thập sạch sẽ, gọn gàng, không còn cảnh hàng quán bày bàn ghế tràn lan, gây cản trở lối đi chung. Ảnh: PV

Trao đổi về nội dung này, Thượng tá Nguyễn Đức Hùng, Trưởng Công an phường Yên Hòa cho biết, thực hiện Kế hoạch số 232 của Công an thành phố Hà Nội về việc giải quyết các điểm nghẽn liên quan đến trật tự đô thị, Công an phường đã phối hợp với UBND phường tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định.

"Sau một thời gian triển khai, tính đến thời điểm hiện, tại tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường đã giảm đáng kể; về cơ bản, không còn tình trạng hàng quán kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè như trước. Tuy nhiên, công tác tuần tra, kiểm soát sẽ luôn được duy trì thường xuyên, liên tục. Đặc biệt, mỗi người dân, hộ kinh doanh cần nâng cao ý thức tự giác, cùng cộng đồng giữ gìn trật tự đô thị", Trưởng Công an phường Yên Hòa nhấn mạnh.

Thời gian tới, Công an phường Yên Hòa duy trì tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm, ngăn ngừa tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Ảnh: PV

Duy trì trật tự đô thị đòi hỏi sự chuyển biến thực chất từ nhận thức đến hành động của mỗi người dân. Mỗi hộ kinh doanh cần tự giác chấp hành quy định, không vì lợi ích riêng mà chiếm dụng vỉa hè, lòng đường; mỗi người dân cũng cần có trách nhiệm bảo vệ không gian công cộng, không tiếp tay hoặc thờ ơ trước các hành vi vi phạm. Khi trách nhiệm ấy được thực hiện thường xuyên trong đời sống hằng ngày, những chuyển biến sau xử lý mới có thể được giữ vững, góp phần xây dựng nếp sống đô thị văn minh, kỷ cương.