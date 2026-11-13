Traphaco CNC: Tăng trưởng ấn tượng, nâng tầm năng lực sản xuất Dược phẩm công nghệ cao

Đặc biệt, việc đưa dây chuyền sản xuất thuốc nang mềm đạt chuẩn GMP-WHO vào hoạt động cùng với mở rộng vùng trồng dược liệu đạt chuẩn GACP-WHO đang tạo thêm động lực để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và vị thế trên thị trường dược phẩm.

Kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt kế hoạch

Trong bối cảnh thị trường dược phẩm ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng, năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh, Traphaco CNC đã ghi nhận những kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026. Đây là minh chứng cho hiệu quả trong tổ chức sản xuất, điều hành hoạt động kinh doanh cũng như sự chủ động của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường.

Theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của Công ty đạt 357,8 tỷ đồng, bằng 137,6% kế hoạch 6 tháng, tăng tương ứng với mức thực hiện 168,8% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 68,2% kế hoạch doanh thu cả năm. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế đạt 29,2 tỷ đồng, bằng 130,4% kế hoạch 6 tháng, tương đương 258,6% so với cùng kỳ và hoàn thành 71,2% kế hoạch năm 2026.

Hình ảnh sau đợt đánh giá Tái chứng nhận Thực hành tốt 5S của Công ty ngày 12/11/2026.

Những con số này cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Traphaco CNC đang duy trì đà tăng trưởng tích cực. Không chỉ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trong nửa đầu năm, doanh nghiệp còn tạo được dư địa thuận lợi để tiếp tục thực hiện mục tiêu kinh doanh trong những tháng cuối năm.

Kết quả tăng trưởng cũng phản ánh sự kết hợp giữa năng lực sản xuất, quản trị chất lượng và định hướng phát triển thị trường. Trong đó, việc chú trọng đầu tư công nghệ, hoàn thiện hệ thống sản xuất và phát triển các dòng sản phẩm mới là những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Cùng với kết quả kinh doanh, đời sống người lao động tiếp tục được quan tâm. Thu nhập bình quân trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 24,5 triệu đồng/người/tháng, bằng 107,1% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là kết quả có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự gắn kết giữa hiệu quả sản xuất kinh doanh với chính sách chăm lo, cải thiện thu nhập và bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Đầu tư công nghệ, mở rộng năng lực sản xuất

Một trong những dấu ấn đáng chú ý của Traphaco CNC trong năm 2026 là hoàn thiện dự án dây chuyền sản xuất thuốc nang mềm và được cấp chứng nhận GMP-WHO ngày 10/4/2026.

Việc hoàn thiện và đưa dây chuyền mới đạt tiêu chuẩn GMP-WHO là bước tiến quan trọng trong chiến lược đầu tư, hiện đại hóa năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Dự án không chỉ góp phần mở rộng công suất mà còn tạo điều kiện để Traphaco CNC phát triển thêm các dạng bào chế mới, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng phong phú của thị trường.

Trong ngành dược phẩm, tiêu chuẩn GMP-WHO có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm các điều kiện sản xuất thuốc, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình vận hành đến kiểm soát chất lượng. Do đó, việc được chứng nhận GMP-WHO cho dây chuyền sản xuất thuốc nang mềm thể hiện nỗ lực của doanh nghiệp trong việc chuẩn hóa hệ thống sản xuất, nâng cao năng lực công nghệ và đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng.

Song song với đầu tư công nghệ, Traphaco CNC tiếp tục xác định chất lượng là yếu tố cốt lõi trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty duy trì kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất và lưu hành trên thị trường, bảo đảm các yêu cầu về an toàn và chất lượng. Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất của Công ty không ghi nhận trường hợp mất an toàn lao động.

Đây là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định, bảo vệ người lao động và củng cố niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm.

Phát triển vùng dược liệu, hướng tới chuỗi giá trị bền vững

Bên cạnh đầu tư nhà máy và công nghệ sản xuất, Traphaco CNC còn chú trọng phát triển nguồn nguyên liệu đầu vào theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm chất lượng và tính bền vững.

Trong năm 2026, Công ty có thêm một chứng nhận GACP-WHO cho vùng trồng dược liệu Đại hoàng, nâng tổng số vùng trồng dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP-WHO mà doanh nghiệp sở hữu lên 9 vùng.

GACP-WHO là bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt trồng trọt và thu hái dược liệu theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới. Việc phát triển các vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn này có ý nghĩa quan trọng đối với ngành dược, bởi chất lượng dược liệu là một trong những yếu tố quyết định chất lượng của sản phẩm thuốc có nguồn gốc từ thảo dược.

Hình ảnh nhà xưởng của Dây chuyền nang mền mới

Việc tiếp tục mở rộng các vùng trồng đạt chuẩn cho thấy định hướng phát triển của Traphaco CNC không chỉ tập trung ở khâu sản xuất thành phẩm mà còn chú trọng kiểm soát chất lượng từ nguồn nguyên liệu đầu vào. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp từng bước nâng cao tính chủ động trong cung ứng nguyên liệu, bảo đảm sự đồng nhất về chất lượng và gia tăng giá trị cho chuỗi sản xuất dược phẩm.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng và độ an toàn của các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, việc đầu tư phát triển vùng dược liệu theo tiêu chuẩn quốc tế là hướng đi có ý nghĩa lâu dài. Qua đó, doanh nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển nguồn dược liệu trong nước, gắn kết hoạt động sản xuất công nghiệp với nông nghiệp và nâng cao giá trị tài nguyên bản địa.

Khẳng định uy tín, lan tỏa giá trị doanh nghiệp

Những nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư công nghệ, bảo đảm chất lượng và phát triển bền vững của Traphaco CNC tiếp tục được các cơ quan, tổ chức ghi nhận.

Bên cạnh đó, Traphaco CNC được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chứng nhận thuộc Top 100 Doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng môi trường xanh Việt Nam năm 2026. Công ty cũng được Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam chứng nhận đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam mức cơ bản.

Công đoàn Công ty được Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2025.

Đặc biệt năm 2026, Công ty vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua theo Quyết định số 1609/QĐ-TTg ngày 19/8/2026. Đây là sự ghi nhận đối với những thành tích nổi bật của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và phát triển.

Những danh hiệu, chứng nhận và phần thưởng này không chỉ ghi nhận kết quả hoạt động của doanh nghiệp mà còn phản ánh sự quan tâm đến các giá trị phát triển toàn diện, từ hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp và chăm lo đời sống người lao động.

Với nền tảng tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026, cùng những bước tiến trong đầu tư công nghệ, chuẩn hóa quy trình sản xuất và phát triển vùng nguyên liệu, Traphaco CNC đang tạo dựng những điều kiện thuận lợi để tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong chặng đường tiếp theo, việc phát huy hiệu quả các dự án đầu tư, khai thác tốt năng lực dây chuyền sản xuất mới, duy trì hệ thống quản lý chất lượng và mở rộng các vùng dược liệu đạt chuẩn sẽ là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp củng cố nền tảng phát triển.

Không chỉ hướng tới mục tiêu tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, Traphaco CNC còn cho thấy định hướng phát triển gắn với chất lượng sản phẩm, trách nhiệm với người lao động và môi trường. Đây chính là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục khẳng định uy tín, đóng góp vào sự phát triển của ngành Dược Việt Nam và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng.