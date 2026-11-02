Traphaco chạy đua với mục tiêu lợi nhuận năm 2026

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của CTCP Traphaco (HOSE: TRA) đạt cho thấy doanh thu thuần của Traphaco đạt 704 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, giá vốn hàng bán tăng từ 276 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng, tương đương khoảng 23%.

Sự chênh lệch về tốc độ tăng trưởng giữa doanh thu và giá vốn khiến lợi nhuận gộp giảm xuống 364 tỷ đồng.

Trong kỳ, Traphaco đã tiết giảm chi phí bán hàng từ 226 tỷ đồng xuống 180 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng giảm xuống còn 2 tỷ đồng, trong khi chi phí lãi vay duy trì ở mức khoảng 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 93 tỷ đồng. Sau khi tính các khoản thu, chi, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 96 tỷ đồng gần như đi ngang so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm còn 69 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm doanh thu thuần của Traphaco đạt 2.067 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 197 tỷ đồng, giảm gần 2%.

Năm 2026, Traphaco đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.923 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế 306 tỷ đồng. Sau 9 tháng, doanh nghiệp hoàn thành khoảng 71% kế hoạch doanh thu và 64% mục tiêu lợi nhuận. Để hoàn thành kế hoạch năm, Traphaco cần đạt thêm 856 tỷ đồng doanh thu và 109 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý IV.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Traphaco đạt 2.244 tỷ đồng, giảm khoảng 78 tỷ đồng so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, hàng tồn kho tăng lên 580 tỷ đồng. Cùng thời điểm, dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng lên 7,5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn giảm xuống 398 tỷ đồng. Riêng phải thu khách hàng giảm còn 304 tỷ đồng. Dù vậy, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng từ 16 tỷ đồng lên 18 tỷ đồng.

Một điểm khác nằm ở cơ cấu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 177 tỷ đồng. Trong khi đó, đầu tư tài chính ngắn hạn giảm từ 537 tỷ đồng xuống 450 tỷ đồng, chủ yếu do tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Ở nhóm tài sản dài hạn, Traphaco ghi nhận 596 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tăng so với đầu năm. Tài sản cố định tăng lên 481 tỷ đồng, trong khi chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm xuống 19,9 tỷ đồng. Đầu tư tài chính dài hạn duy trì ở mức 500 triệu đồng.

Nhà máy sản xuất viên nang của Traphaco (Ảnh:TRA).

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả giảm xuống 570 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản phải trả người bán giảm từ 257 tỷ đồng xuống 75 tỷ đồng. Trái lại, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng lên 165 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm xuống 1,7 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt 1.675 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, quỹ đầu tư phát triển giảm từ 652 tỷ đồng xuống 243 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng giảm xuống 324 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, phiên sáng ngày 2/11 cổ phiếu TRA đang giao dịch ở mức 35.500 đồng/cổ phiếu, tăng 1,28% với khối lượng giao dịch đạt 300 đơn vị.