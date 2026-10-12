Traphaco bị phạt vì có 3 vi phạm trong sản xuất thuốc, trước đó nhiều lần bị truy thu thuế

Traphaco vừa bị phạt 160 triệu đồng do vi phạm quy định về quy trình sản xuất, kiểm nghiệm. Trước đó, doanh nghiệp này nhiều lần bị xử lý vi phạm về thuế.

Theo Quyết định số 869/QĐ-XPHC ngày 8/10/2026, CTCP Traphaco (mã chứng khoán: TRA) bị xử phạt hành chính tổng cộng 160 triệu đồng do ba hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất thuốc.

Cụ thể, Traphaco bị phạt 40 triệu đồng do sản xuất nhiều lô thuốc viên nang cứng Piracetam 400mg có thay đổi nhỏ so với hồ sơ đăng ký thuốc đã được phê duyệt nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nội dung thay đổi.

Với hành vi sản xuất nhiều lô thuốc có thay đổi lớn so với hồ sơ đăng ký đã được phê duyệt nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, doanh nghiệp bị phạt 60 triệu đồng. Các sản phẩm liên quan gồm viên nang cứng Piracetam 400mg, thuốc ho Methorphan, thuốc Nostravin và thuốc Loratadin 10mg.

Hành vi vi phạm thứ ba khiến Traphaco bị phạt thêm 60 triệu đồng là sử dụng bột talc Luzenac 00 để sản xuất nhiều loại thuốc. Theo quyết định, đây là loại bột được nhà sản xuất công bố sử dụng cho cả dược phẩm và thực phẩm, nhưng việc sử dụng nguyên liệu này bị xác định không đúng quy trình sản xuất, quy trình kiểm nghiệm thuốc và nguyên liệu làm thuốc theo hồ sơ đăng ký đã được phê duyệt.

Theo quyết định xử phạt, mỗi hành vi đều có hai tình tiết tăng nặng, gồm vi phạm hành chính nhiều lần và vi phạm có quy mô lớn, số lượng hàng hóa lớn. Cục Quản lý Dược áp dụng mức phạt tối đa của khung tiền phạt đối với từng hành vi theo quy định được viện dẫn trong quyết định.

Theo dữ liệu cập nhật được, những năm qua doanh nghiệp này nhiều lần bị xử lý vi phạm về thuế, với số tiền truy thu và xử phạt lên tới hàng tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2023, Traphaco bị xử lý vi phạm hành chính về thuế sau kỳ thanh tra năm 2021 và 2022. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, số tiền phạt vi phạm thuế là hơn 434,4 triệu đồng, đồng thời bị truy thu hơn 1,98 tỷ đồng tiền thuế thiếu. Tổng số tiền phải nộp vượt 2,4 tỷ đồng.

Gần nhất là vào tháng 2/2026, Traphaco bị xử lý vi phạm hành chính, truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền chậm nộp với tổng số tiền gần 3,3 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2026, Traphaco ghi nhận doanh thu hơn 1.363 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 128 tỷ đồng, tăng 4%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 2.946 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 306 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, Traphaco đã thực hiện hơn 46% kế hoạch doanh thu và gần 42% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, hiện cổ phiếu TRA đang giao dịch quanh mức 36.000 đồng/cp, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 1.492 tỷ đồng.