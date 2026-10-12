Traphaco bị phạt 160 triệu đồng, nhiều lần bị truy thu và xử phạt thuế

Theo Quyết định số 869/QĐ-XPHC ngày 8/10/2026 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), Traphaco bị xử phạt hành chính tổng cộng 160 triệu đồng do vi phạm quy định về hồ sơ đăng ký thuốc, quy trình sản xuất và kiểm nghiệm.

Traphaco bị Cục Quản lý Dược xử phạt 160 triệu đồng do có 3 nhóm vi phạm trong hoạt động sản xuất thuốc.

Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt 40 triệu đồng do sản xuất nhiều lô thuốc viên nang cứng Piracetam 400 mg có thay đổi nhỏ so với hồ sơ đăng ký đã được phê duyệt, nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nội dung thay đổi.

Với hành vi sản xuất nhiều lô thuốc có thay đổi lớn so với hồ sơ đăng ký nhưng chưa được phê duyệt, Traphaco bị phạt thêm 60 triệu đồng. Các sản phẩm liên quan gồm Piracetam 400 mg, thuốc ho Methorphan, thuốc xịt mũi Nostravin và Loratadin 10 mg.

Khoản phạt 60 triệu đồng còn lại liên quan đến việc doanh nghiệp sử dụng bột talc Luzenac 00 để sản xuất nhiều loại thuốc. Theo quyết định, nhà sản xuất công bố nguyên liệu này có thể sử dụng trong cả lĩnh vực dược phẩm và thực phẩm. Tuy nhiên, cơ quan quản lý xác định việc sử dụng nguyên liệu nêu trên không đúng quy trình sản xuất, quy trình kiểm nghiệm thuốc và nguyên liệu làm thuốc theo hồ sơ đăng ký đã được phê duyệt.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý xác định các hành vi vi phạm đều có tình tiết tăng nặng, gồm vi phạm hành chính nhiều lần và vi phạm có quy mô lớn, số lượng hàng hóa lớn. Vì vậy, Traphaco bị áp dụng mức phạt tối đa của khung tiền phạt tương ứng với từng hành vi.

Cần lưu ý, các vi phạm được nêu trong quyết định tập trung vào việc tuân thủ hồ sơ đăng ký, quy trình sản xuất và kiểm nghiệm. Việc bị xử phạt không đồng nghĩa với việc cơ quan quản lý đã kết luận toàn bộ các loại thuốc liên quan không đạt chất lượng.

Bên cạnh quyết định xử phạt trong lĩnh vực dược phẩm, Traphaco từng nhiều lần bị xử lý vi phạm về thuế.

Theo thông tin được doanh nghiệp công bố, sau kỳ thanh tra thuế năm 2021 và 2022, Traphaco bị xử lý vi phạm hành chính về thuế trong năm 2023. Số tiền phạt vi phạm thuế là hơn 434 triệu đồng, đồng thời doanh nghiệp phải nộp bổ sung hơn 1,98 tỷ đồng tiền thuế thiếu. Tổng số tiền phải nộp vượt 2,4 tỷ đồng.

Đến tháng 2/2026, doanh nghiệp tiếp tục bị xử lý vi phạm hành chính, truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền chậm nộp, với tổng số tiền gần 3,3 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính cho thấy Traphaco ghi nhận doanh thu hơn 1.363 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 128 tỷ đồng, tăng 4%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 2.946 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 306 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, Traphaco đã thực hiện hơn 46% kế hoạch doanh thu và gần 42% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 2.359 tỷ đồng, nợ phải trả hơn 735 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu hơn 1.623 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu TRA đóng cửa phiên 9/10 ở mức 36.000 đồng/cp, tương ứng vốn hóa khoảng 1.492 tỷ đồng. Đây cũng là mức giá đóng cửa thấp nhất của mã này kể từ phiên 17/4/2026, trong bối cảnh thanh khoản giao dịch tương đối thấp.

Các quyết định xử phạt trong lĩnh vực sản xuất thuốc cùng những lần bị truy thu thuế là những vấn đề đáng chú ý đối với Traphaco. Bên cạnh các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, việc tuân thủ quy định về sản xuất, kiểm nghiệm, đăng ký lưu hành thuốc và nghĩa vụ thuế cũng là những yếu tố cần theo dõi khi đánh giá hoạt động của doanh nghiệp.