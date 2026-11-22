Ngày 22/11, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng đoàn công tác đã thăm, tặng quà các gia đình liệt sĩ tại xã Ngọc Chiến. Cùng đi có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 3 và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.