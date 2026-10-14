Trao yêu thương, tiếp sức phụ nữ trên hành trình điều trị bệnh

Chiều 14/10, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức chương trình “Tiệc trà chiều - Bình yên một chút” nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Chương trình dành tặng những người phụ nữ đang điều trị bệnh một không gian ấm áp, giúp họ tạm gác những lo toan, tận hưởng những niềm vui giản dị và dành thời gian chăm sóc bản thân.

Nữ nhân viên y tế biểu diễn violin tại chương trình “Tiệc trà chiều – Bình yên một chút”, mang âm nhạc và niềm vui đến với những phụ nữ đang điều trị bệnh. Ảnh: V. Đồng.

Tại chương trình, người bệnh được thưởng thức những giai điệu du dương từ saxophone, violin, hòa mình vào không gian âm nhạc nhẹ nhàng bên tiệc trà, bánh ngọt và sắc hoa tươi thắm. Không chỉ lắng nghe âm nhạc, các chị em còn được giao lưu, tự tay tạo nên những tác phẩm hoa của riêng mình, tận hưởng những phút giây thư giãn và kết nối với mọi người.

Người bệnh cùng thưởng thức trà bánh, trò chuyện và lắng nghe những giai điệu saxophone tại chương trình “Tiệc trà chiều – Bình yên một chút”, do Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức. Ảnh: V. Đồng

Giữa những ngày phải đối mặt với bệnh tật, những hoạt động tưởng chừng nhỏ bé ấy lại mang đến niềm vui thiết thực. Một bản nhạc hay, một tách trà ấm hay những bông hoa do chính tay mình cắm có thể giúp người bệnh tạm quên đi những lo lắng, tìm thấy sự thư thái và thêm động lực trong quá trình điều trị.

Với thông điệp “Bình yên một chút”, chương trình không hướng đến những điều lớn lao mà mong muốn trao đi sự quan tâm từ những điều gần gũi nhất. Bởi phía sau mỗi người bệnh không chỉ là những lần thăm khám, phác đồ điều trị hay nỗi lo về sức khỏe, mà còn là những cảm xúc, những mong muốn được sẻ chia và yêu thương.

Người bệnh được các nhân viên y tế hướng dẫn làm hoa thủ công, cùng trò chuyện và chia sẻ niềm vui tại chương trình “Tiệc trà chiều – Bình yên một chút”, góp phần chăm sóc đời sống tinh thần trong quá trình điều trị. Ảnh: V. Đồng

Bên cạnh các hoạt động giao lưu, thư giãn, Ban tổ chức còn trao tặng quà, sữa, vật dụng thiết yếu và kinh phí hỗ trợ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà thiết thực không chỉ góp phần chia sẻ gánh nặng mà còn là lời động viên, tiếp thêm nghị lực để người bệnh vững tin trong quá trình điều trị.

Ban tổ chức trao quà, sữa, vật dụng thiết yếu và kinh phí hỗ trợ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình “Tiệc trà chiều – Bình yên một chút”. Ảnh:BVCC.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn mang đến cho những người phụ nữ đang điều trị bệnh những phút giây thư giãn, niềm vui và sự sẻ chia. Qua đó, mỗi người bệnh cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành, có thêm động lực vượt qua khó khăn và vững vàng hơn trên hành trình chăm sóc sức khỏe.

Chăm sóc người bệnh không chỉ dừng lại ở điều trị bệnh lý mà còn cần sự quan tâm đến đời sống tinh thần. Những hoạt động giao lưu, thư giãn và kết nối như “Bình yên một chút” góp phần xây dựng môi trường chăm sóc gần gũi, nhân văn, giúp người bệnh có thêm những trải nghiệm tích cực trong thời gian điều trị tại bệnh viện.