Trao yêu thương, tiếp sức học sinh khó khăn tại Vĩnh Tuy

Đại diện nhà tài trợ trao tặng 30 triệu đồng cho điểm trường Khuổi Phạt.

Tại chương trình, Công ty Điều hành chung Thăng Long (Thăng Long JOC) trao 30 triệu đồng hỗ trợ điểm trường Tiểu học thôn Khuổi Phạt. Đồng thời, 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập trên địa bàn xã được nhận học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Đối với Quỹ Khuyến học xã Vĩnh Tuy, Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang hỗ trợ 20 triệu đồng; hai cháu Đinh Hải Đăng và Đinh Bảo Hân ủng hộ 10 triệu đồng. Ngoài ra, đại diện Công ty Điều hành chung Thăng Long trao thêm 10 triệu đồng để địa phương hỗ trợ một điểm trường còn khó khăn khác.

Các nhà tài trợ, doanh nghiệp trao các suất học bổng cho học sinh khó khăn trên địa bàn.

Các nguồn lực hỗ trợ góp phần bổ sung kinh phí cho công tác khuyến học, khuyến tài, từng bước cải thiện điều kiện học tập tại các điểm trường còn khó khăn, đồng thời động viên học sinh nỗ lực vươn lên trong học tập. Qua đó, thể hiện sự chung tay của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong chăm lo sự nghiệp giáo dục và thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Cùng ngày, các đại biểu, cán bộ và người lao động tham gia lễ phát động trồng cây tại Nhà máy Thủy điện Sông Lô 6. Hưởng ứng chương trình “Trồng 1 tỷ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh”, 600 cây lát hoa đã được trồng tại khu vực nhà máy, góp phần tăng độ che phủ xanh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.