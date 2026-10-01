Trao yêu thương tặng các em có mảnh đời gian khó

Cứ vào các buổi tối từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, các “thầy giáo quân hàm xanh” lại đều đặn “gieo chữ”, trao yêu thương và niềm hy vọng cho học sinh lớp học tình thương. Nhờ sự bền bỉ, tận tâm ấy, suốt 14 năm qua đã có hơn 400 học sinh nghèo vùng biên thoát cảnh mù chữ; nhiều em đủ điều kiện chuyển tiếp sang học các trường phổ thông chính quy hoặc học nghề để ổn định cuộc sống. Không chỉ dạy chữ, dạy học toán, làm văn, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng còn dạy về đạo đức, pháp luật và kỹ năng sống, giúp các em tiến bộ, trưởng thành.

Đồn Biên phòng Tuyên Bình (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) và nhà hảo tâm trao quà tặng học sinh lớp học tình thương.

Học sinh tham gia lớp học tình thương đều có hoàn cảnh khó khăn, lại thiếu giấy tờ tùy thân nên không đủ điều kiện để theo học tại các trường phổ thông chính quy. Thấu hiểu nỗi niềm của các bậc phụ huynh và thương cảm, trăn trở với tương lai của các em, Đồn Biên phòng Tuyên Bình đã tổ chức lớp học, thu nhận các em để dạy kiến thức theo chương trình tiểu học; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, tặng sách vở, quần áo, dụng cụ học tập.

Thầy Nguyễn Văn Kiệt, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tuyên Bình chia sẻ: “Tổ chức lớp học tình thương là việc làm nhân văn, cao cả của Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của các chú bộ đội đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Lớp học không chỉ là nơi các em được học tập kiến thức mà còn là nơi sẻ chia, động viên tinh thần, giúp các em có thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống. Nhà trường sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị trong công tác giảng dạy, quản lý, động viên học sinh, góp phần giúp các em ngày càng tiến bộ”.

Năm học 2026-2027, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có nhiều lớp học tình thương do các đơn vị Bộ đội Biên phòng phối hợp duy trì tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Bến Lức, Đồn Biên phòng Tuyên Bình và Đồn Biên phòng Bến Phố; trong đó, lớp học tình thương tại khu vực Đồn Biên phòng Tuyên Bình có 40 học sinh. Trong buổi khai giảng năm học mới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuyên Bình và nhà hảo tâm đã tặng quà, đồ dùng học tập, chăm lo đời sống cho các em. Đại úy Nguyễn Trọng Huy, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tuyên Bình cho biết: Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, thời gian qua, Đồn luôn tích cực phối hợp, hỗ trợ địa phương thực hiện nhiều hoạt động phát triển an sinh xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh. Việc duy trì lớp học tình thương giúp các em có cơ hội tiếp cận con chữ, rèn luyện kỹ năng đọc, viết, tính toán cơ bản và kỹ năng sống. Thông qua lớp học tình thương đã góp phần củng cố tình đoàn kết gắn bó quân dân, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.