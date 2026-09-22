Trao yêu thương - Mang Tết Trung thu đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh

Chương trình có sự đồng hành, tài trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty Nestlé Việt Nam, góp phần chung tay chăm lo đời sống, dinh dưỡng, học tập và điều kiện sinh hoạt cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, sáng 21/9, đoàn công tác của Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em Thanh Hóa đã tổ chức trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn. Tại đây, đoàn đã trao 25 suất quà bằng tiền mặt, tổng trị giá 50 triệu đồng, từ nguồn tài trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Ông Lại Thế Quảng – Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em trao quà cho trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn.

Trong khuôn khổ chương trình, 840 hộp sữa dinh dưỡng NAN OPTIPRO Plus 3 trọng lượng 800g, tổng trị giá hơn 432 triệu đồng, đã được trao tặng cho 840 trẻ em tại các xã Cổ Lũng, Trung Thành và Trung Sơn.

Những hộp sữa dinh dưỡng được trao tặng từ nguồn tài trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty Nestlé Việt Nam góp phần chăm lo dinh dưỡng, sức khỏe và mang đến sự quan tâm, sẻ chia dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao sữa dinh dưỡng cho trẻ em tại xã Cổ Lũng

Trẻ em nhận sữa dinh dưỡng tại xã Cổ Lũng.

Các đại biểu trao sữa dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trung Thành.

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ dinh dưỡng, Đoàn công tác đã bàn giao công trình nước sạch tại Trường Tiểu học Thành Sơn, trị giá 80 triệu đồng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập và bảo đảm vệ sinh cho học sinh.

Nhân dịp này, 7 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cũng được trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Tại Trường Mầm non Đồng Lương, xã Đồng Lương, Đoàn công tác đã bàn giao công trình nước sạch trị giá 75 triệu đồng và trao tặng bánh kẹo, sữa cho các em học sinh. Công trình góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, chăm sóc trẻ, tạo môi trường học tập an toàn, sạch sẽ.

Tiếp tục hành trình trao yêu thương, ngày 22/9, tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, Đoàn công tác đã trao 25 suất quà bằng tiền mặt cho 25 trẻ em đang điều trị, tổng trị giá 50 triệu đồng, từ nguồn tài trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Tại xã Minh Sơn và Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc, Đoàn công tác đã trao 270 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em đang điều trị bệnh.

Ông Hoàng Duy Xuyên - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em Thanh Hóa trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh Sơn.

Tại xã Xuân Bình, Đoàn công tác đã trao tặng 150 suất quà bánh, kẹo cho 150 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị 52,5 triệu đồng.

Chuỗi hoạt động nhân dịp Tết Trung thu năm 2026 đã mang đến những phần quà thiết thực, sự động viên tinh thần cùng các hỗ trợ về dinh dưỡng, học tập và điều kiện sinh hoạt cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.