Trao yêu thương cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cùng đoàn công tác trao quà cho trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh.

Tại đây, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, học tập, sinh hoạt của các em; động viên các em luôn đoàn kết, chăm ngoan, cố gắng học tập và tự tin vào bản thân.

Những lời thăm hỏi gần gũi, sự động viên của đoàn công tác đã mang đến niềm vui và tiếp thêm động lực cho các em, nhất là những em có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc tại cơ sở.

Các em nhỏ hào hứng khi được nhận quà nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng. Đây là công việc đặc thù, không chỉ đòi hỏi chuyên môn mà còn cần sự kiên trì, lòng yêu thương và trách nhiệm rất lớn. Nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt với Bắc Ninh khi từ ngày 20/9, địa phương chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành quả phát triển phải đến được với mọi người dân; trong đó có trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có nguồn nuôi dưỡng và những trường hợp cần được bảo vệ khẩn cấp.

Ngành Y tế và các cơ quan liên quan tiếp tục củng cố mạng lưới trợ giúp xã hội, tăng cường kết nối giữa y tế, giáo dục, dạy nghề và công tác xã hội; chú trọng phục hồi chức năng, giáo dục chuyên biệt, kỹ năng sống và hướng nghiệp phù hợp với từng nhóm đối tượng. Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh tiếp tục lấy an toàn, sức khỏe, sự tiến bộ và niềm vui của từng đối tượng làm trung tâm; chăm sóc gắn với giáo dục, phục hồi chức năng, rèn luyện kỹ năng và tạo cơ hội để các em phát huy khả năng; đồng thời, chủ động kết nối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và nhà hảo tâm để huy động thêm nguồn lực chăm lo cho các em, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, thiết thực và hiệu quả.

Em Nguyễn Thị Khánh Linh (sinh năm 2011) đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh chia sẻ bằng ngôn ngữ ký hiệu: "Hôm nay em rất vui. Với em, Trung thu năm nay thật vui và đặc biệt, những tình cảm và sự quan tâm của mọi người giúp chúng em tự tin hơn, bớt mặc cảm về hoàn cảnh của mình".

Lãnh đạo phường Bắc Giang trao quà cho trẻ em tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh.

Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh hiện chăm sóc, nuôi dưỡng 137 đối tượng, gồm 18 người cao tuổi cô đơn; 35 người khuyết tật và trẻ khuyết tật; 60 trẻ em khuyết tật dạng câm, điếc; 16 trẻ mồ côi; 4 trẻ nhiễm HIV và 4 đối tượng khẩn cấp. Với nhiều nhóm đối tượng có đặc điểm, nhu cầu chăm sóc khác nhau, đơn vị đã thực hiện đồng thời các nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, dạy nghề, phục hồi chức năng, tư vấn và trợ giúp xã hội. Công tác chăm sóc sức khỏe được duy trì thường xuyên. Đặc biệt, công tác giáo dục trẻ em được đơn vị chú trọng theo hướng vừa dạy văn hóa, vừa rèn luyện kỹ năng sống, tổ chức các hoạt động ngoài trời, thể dục thể thao và hỗ trợ phù hợp với từng em. 100% trẻ em mồ côi và trẻ khuyết tật trong độ tuổi đều được đến lớp.

Năm học 2025 - 2026, đơn vị đã tổ chức chương trình giáo dục chuyên biệt, sử dụng ngôn ngữ ký hiệu cho 59 trẻ khuyết tật nghe - nói, chia thành 6 lớp. 100% trẻ em mồ côi và trẻ khuyết tật trong độ tuổi đều được đến lớp. Cùng với học tập, các em được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, văn nghệ, thể thao phù hợp với đặc điểm, lứa tuổi; trong đó có chương trình “Bánh chưng xanh - Chợ Tết quê em” giúp trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi có thêm cơ hội trải nghiệm những giá trị truyền thống, giao lưu và nâng cao đời sống tinh thần. Bên cạnh những kết quả đạt được, đơn vị còn gặp khó khăn do chăm sóc nhiều nhóm đối tượng đặc thù; thiết bị phục hồi chức năng còn ít, cũ, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu; việc bố trí nơi ở cho các nhóm đối tượng khác nhau còn chưa phù hợp. Đơn vị đang đề xuất nguồn kinh phí xây dựng, sửa chữa một số hạng mục để từng bước cải thiện điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng.

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn thăm cơ sở vật chất tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh.

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng các em những phần quà Trung thu ý nghĩa cùng nhiều trang thiết bị, vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt và chăm sóc như: giường y tế, bếp điện, bộ dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời..., tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Những món quà thiết thực thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành; đồng thời góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, chăm sóc và mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi.