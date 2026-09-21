Trao yêu thương cho học sinh xã Muổi Nọi và Nậm Lầu
Ngày 21/9, tại phân hiệu Bon Phặng - Trường Tiểu học Muổi Nọi, UBND xã Muổi Nọi phối hợp với Sở Y tế, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Life Việt Nam tổ chức Chương trình trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Muổi Nọi và xã Nậm Lầu.
Tại chương trình, các đơn vị tài trợ đã trao 2.000 suất quà là ba lô, túi xách cho 2.000 học sinh tiểu học và THCS 2 xã Muổi Nọi, Nậm Lầu. Tổng giá trị các suất quà trị giá 350 triệu đồng.
Chương trình trao quà được tổ chức đúng dịp Tết Trung thu có ý nghĩa thiết thực và nhân văn, mang đến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi và trọn vẹn hơn. Đây là nguồn động viên quý báu, giúp các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/trao-yeu-thuong-cho-hoc-sinh-xa-muoi-noi-va-nam-lau-5wmsTMuvR.html