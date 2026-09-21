Trao yêu thương cho học sinh xã Muổi Nọi và Nậm Lầu

Chương trình trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Muổi Nọi và xã Nậm Lầu

Tại chương trình, các đơn vị tài trợ đã trao 2.000 suất quà là ba lô, túi xách cho 2.000 học sinh tiểu học và THCS 2 xã Muổi Nọi, Nậm Lầu. Tổng giá trị các suất quà trị giá 350 triệu đồng.

Đại diện nhà tài trợ trao biển tượng trưng tặng quà cho học sinh xã Muổi Nọi và xã Nậm Lầu

Đại biểu tham dự chương trình trao quà cho đại diện học sinh xã Muổi Nọi

Chương trình trao quà được tổ chức đúng dịp Tết Trung thu có ý nghĩa thiết thực và nhân văn, mang đến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi và trọn vẹn hơn. Đây là nguồn động viên quý báu, giúp các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống.