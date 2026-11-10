Trao xe lăn và quà cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Sơn

Các đại biểu trao 10 xe lăn cho đại diện người khuyết tật trên địa bàn xã Bình Sơn.

Dự chương trình có lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ nhân đạo (Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam), Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình và xã Bình Sơn.

Các đại biểu dự chương trình.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 10 xe lăn, mỗi chiếc trị giá trên 2 triệu đồng cho người khuyết tật; đồng thời trao 100 suất quà, mỗi suất gồm 10 kg gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tổng trị giá các phần quà trên 70 triệu đồng, do Trung tâm Dịch vụ nhân đạo và Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp hỗ trợ.

Các đại biểu trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Sơn.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng cao điểm thi đua “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11). Chương trình đồng thời thể hiện sự quan tâm, phối hợp, đồng hành giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh với Trung tâm Dịch vụ nhân đạo (Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam), Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội và địa phương trong hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn; lan toả tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa tình trong cộng đồng.