Trao vốn sinh kế, tiếp sức nạn nhân da cam vươn lên

Kết nối nguồn lực, đồng hành cùng hội viên

Trên mảnh vườn nhỏ ở ấp Kênh Hội, xã Khánh Bình, anh Nguyễn Hữu Linh cần mẫn chăm sóc những luống dưa leo, đậu đũa, khổ qua. Dưới ao, anh tận dụng mặt nước nuôi cá bổi. Từ khi được hỗ trợ vốn sinh kế, anh có thêm điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập, chăm lo gia đình.

Năm 2025, gia đình anh Linh được hỗ trợ 10 triệu đồng từ nguồn vốn dành cho NNCĐDC. Số vốn này là nguồn lực thiết thực để anh Linh bắt đầu làm ăn bằng chính sức lao động của mình.

“Sau 1 năm trồng rau màu, nuôi cá bổi, có thu nhập, cuộc sống cũng tạm ổn. Tôi còn phải chăm sóc mẹ già và người anh bị nhiễm chất độc da cam nên luôn cố gắng làm lụng để có tiền trang trải sinh hoạt”, anh Linh chia sẻ.

Dù thu nhập chưa cao, song mô hình sản xuất giúp anh chủ động hơn trong cuộc sống. Anh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để có thêm vốn mở rộng sản xuất, cải thiện kinh tế gia đình.

Nguồn vốn hỗ trợ của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin giúp anh Nguyễn Hữu Linh, ấp Kênh Hội, xã Khánh Bình

(bìa phải), có thêm điều kiện nuôi cá bổi, cải thiện thu nhập.

Đằng sau những mô hình sản xuất nhỏ mang lại thu nhập cho gia đình NNCĐDC như anh Nguyễn Hữu Linh là nỗ lực của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Cà Mau trong vận động nguồn lực, rà soát hoàn cảnh và lựa chọn đối tượng hỗ trợ.

Thay vì chỉ tập trung trợ giúp trước mắt, Hội chú trọng tạo điều kiện để những nạn nhân còn sức lao động có phương tiện sản xuất, tự tạo thu nhập và ổn định cuộc sống lâu dài hơn.

Ông Nguyễn Xuân Tình, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh cho biết, sau hợp nhất tỉnh, Hội tiến hành đại hội, kiện toàn tổ chức, đi vào hoạt động ổn định. Cùng với thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, Tết và Ngày Vì NNCĐDC Việt Nam (10/8), Hội tiếp tục vận động hỗ trợ nhà ở, chăm sóc sức khoẻ và triển khai các mô hình sinh kế cho hội viên khó khăn.

Ao cá bổi của gia đình anh Nguyễn Hữu Linh đang phát triển, chờ ngày thu hoạch.

Thời gian qua, Hội đã hỗ trợ sinh kế cho 12 hộ gia đình. Tuỳ điều kiện thực tế, các hộ được hỗ trợ vốn nuôi gà, nuôi heo, cải tạo ao đầm nuôi cá, nuôi tôm hoặc trồng hoa màu. Việc lựa chọn mô hình dựa trên điều kiện sản xuất tại địa phương, khả năng lao động của từng hộ và nguồn lực sẵn có, để đồng vốn phát huy hiệu quả.

Cách làm này cho thấy vai trò của Hội không chỉ dừng ở việc trao kinh phí hỗ trợ, vai trò cầu nối giữa những hoàn cảnh cần giúp đỡ với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, mà còn định hướng hỗ trợ phù hợp để người nhận có thể chuyển nguồn vốn thành sinh kế thực tế.

Theo sát mô hình, nhân rộng hiệu quả hỗ trợ

Theo ông Nguyễn Xuân Tình, thời gian tới, Hội tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm đóng góp nguồn lực, đồng thời tăng cường kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, duy trì sản xuất hiệu quả.

Đặc biệt, khi hộ gia đình hoàn thành chu kỳ hỗ trợ và mô hình sinh kế đi vào ổn định, Hội sẽ xem xét thu hồi vốn để chuyển sang hỗ trợ hộ khác. Cách làm này góp phần duy trì nguồn lực, mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho nhiều gia đình NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Nguyễn Hữu Linh tận dụng đất vườn trồng màu, thêm thu nhập.

Tuy nhiên, việc triển khai sinh kế vẫn còn gặp khó khăn. Nhu cầu hỗ trợ lớn trong khi nguồn lực vận động chưa đáp ứng đầy đủ; không phải NNCĐDC nào cũng đủ sức khoẻ để lao động, sản xuất. Vì vậy, Hội cần tiếp tục rà soát sát hoàn cảnh, lựa chọn đúng đối tượng, đồng thời kết nối thêm nguồn lực để hỗ trợ phù hợp.

Bên cạnh sinh kế, Hội còn phối hợp với ngành y tế tổ chức thăm khám tại nhà cho những NNCĐDC tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn. Sự kết hợp giữa hỗ trợ sản xuất và chăm sóc sức khoẻ giúp hoạt động chăm lo hội viên sát hơn với nhu cầu thực tế.

Mỗi suất sinh kế chỉ là điểm khởi đầu, hiệu quả lâu dài phụ thuộc vào khả năng duy trì sản xuất của gia đình và sự đồng hành của các bên liên quan. Với vai trò tập hợp, kết nối nguồn lực, lựa chọn đối tượng và theo dõi quá trình sử dụng vốn, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Cà Mau đang từng bước đưa hoạt động hỗ trợ theo hướng thiết thực, bền vững hơn./.