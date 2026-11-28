Gần 500 triệu đồng tiếp sức start-up bền vững

Ngày 27/11, tại Đà Nẵng, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF) cùng các đơn vị hỗ trợ và đối tác đồng hành đã tổ chức lễ tổng kết và Demo Day Chương trình tăng tốc "Co4Growth: Vững Tài chính - Sáng Niềm tin" khóa 4 với chủ đề “Từ vững nội lực đến hiệu quả đầu tư”.

Đại diện các dự án thuyết trình gọi vốn trước hội đồng đánh giá. Ảnh: Giang Thanh

Với sự có mặt của 80 đại biểu là các nhà đầu tư thiên thần, đại diện từ các quỹ đầu tư, đội ngũ cố vấn chuyên môn, cố vấn đầu tư, đối tác hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo…, đây là cơ hội để các start-up trẻ giới thiệu, kết nối nguồn lực để mở rộng dự án.

Các dự án khởi nghiệp tham gia chương trình trải qua 5 tháng tăng tốc với quá trình huấn luyện chuyên sâu và cố vấn chuyên môn 1-1, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, quỹ đầu tư… để chứng minh năng lực và tiềm năng phát triển.

Từ hơn 80 hồ sơ đăng ký trên cả nước, Top 10 doanh nghiệp xuất sắc nhất bước vào phiên thuyết trình gọi vốn (Pitching) trước hội đồng đánh giá. Các dự án trải rộng trong các lĩnh vực, từ công nghệ lõi, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp xanh đến bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo sinh kế cho nhóm yếu thế…

Ban tổ chức đã lựa chọn 5 dự án tiêu biểu nhất để trao khoản vốn mồi không hoàn lại trị giá 98 triệu đồng/doanh nghiệp.

Top 5 dự án nhận được "vốn mồi" gồm: VinaHealth Center - đồng hành cùng trẻ khuyết tật, HTX thanh niên Bình Phục, 5Rtech - dự án tái chế pin mặt trời, HTX Po Mỷ - tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ dân tộc Cờ Lao và Vụn Art - tạo việc làm cho người khuyết tật bằng cách tái chế lụa vụn Vạn Phúc.

Đại diện dự án Vụn Art chia sẻ về hành trình đồng hành tạo sinh kế bền vững cho người khuyết tật từ vải lụa vụn.

Trong đó, HTX thanh niên Bình Phục (xã Thăng Bình, TP. Đà Nẵng) là mô hình khởi nghiệp nông nghiệp tại địa phương, nổi bật với chăn nuôi gia cầm theo hướng bền vững và nhân đạo.

Theo anh Lâm Phụng Điệp (đại diện HTX), trứng gà của đơn vị đạt chứng nhận quốc tế Certified Humane (chứng nhận phúc lợi động vật). Hiện, sản phẩm được tiêu thụ ở các chuỗi khách sạn, resort lớn trên địa bàn.

Một dự án nổi bật khác là Vụn Art do anh Lê Việt Cường (phường Hà Đông, Hà Nội) thành lập từ năm 2018. Dự án đào tạo nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật bằng cách tái chế vải lụa vụn Vạn Phúc thành sản phẩm thủ công cao cấp.

“Hiện, 90% vải vụn của làng lụa Vạn Phúc được tặng miễn phí cho dự án để làm nguyên liệu đầu vào. Chúng tôi cũng sản xuất nhiều dòng sản phẩm quà lưu niệm cao cấp, hướng tới xuất khẩu tại chỗ thông qua khách du lịch, tạo sinh kế bền vững cho người khuyết tật”, anh Cường nói.

“Bệ đỡ” dài hạn cho người trẻ khởi nghiệp

Theo bà Trịnh Như Quỳnh - Giám đốc Đối ngoại, Marketing và Thương hiệu - Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, "vốn mồi" không hoàn lại cho mỗi doanh nghiệp trong Top 5 không chỉ đơn thuần là phần thưởng tài chính ngắn hạn.

“Đây là dòng "vốn mồi tác động", công cụ kích hoạt giúp các dự án thử nghiệm giải pháp tăng trưởng mới, bảo chứng năng lực quản trị minh bạch trước khi tiến ra đối thoại bình đẳng với các định chế tài chính lớn hơn trên thị trường”, bà Quỳnh nói.

5 dự án nhận được "vốn mồi" khởi nghiệp.

Sự kiện còn là diễn đàn chia sẻ những câu chuyện chuyển đổi thực chất trên hành trình tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do người trẻ (từ 18 đến 35 tuổi) làm chủ.

Thông qua các phiên đối thoại và phản biện trực tiếp, các nhóm dự án sẽ được cố vấn đầu tư và cố vấn chuyên môn đồng hành về nguồn lực tài chính; dẫn dắt, định hướng tư duy quản trị để đội ngũ doanh nhân trẻ kiến tạo nên những mô hình kinh doanh bền vững, gắn kết lợi ích kinh tế với giá trị cộng đồng.

Bà Mandy Nguyễn - Giám đốc Vận hành SVF, cho hay chương trình "Co4Growth: Vững Tài chính - Sáng Niềm tin" ra đời nhằm kiến tạo một thế hệ doanh nghiệp trẻ phát triển theo hướng xanh, hiện đại và giàu bản sắc.

“Chúng tôi tin rằng dòng vốn chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi doanh nghiệp xây dựng được nội lực vững vàng từ chính sự chuyển hóa tư duy của người lãnh đạo, đi cùng tính kỷ luật và sáng tạo của đội ngũ. Khi đó, dòng vốn từ các nhà đầu tư sẽ trở thành đòn bẩy tất yếu tiếp sức cho doanh nghiệp bứt phá và lan tỏa giá trị bền vững cho cộng đồng”, bà Mandy chia sẻ.