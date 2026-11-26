Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Hội LHPN tỉnh trao vốn hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lệ Ninh - Ảnh: M.L

Xã Lệ Ninh, đặc biệt là các thôn Mỹ Vinh và Hoàng Xá, là địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn và lũ lụt, gây tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất và nhà ở của người dân, nhất là các hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo.

Nhằm kịp thời sẻ chia khó khăn với hội viên vùng lũ, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Hội LHPN tỉnh đã triển khai Dự án “Hỗ trợ vốn quay vòng cho phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế và xây dựng công trình phòng tránh thiên tai tại gia đình”.

Theo đó, dự án hỗ trợ vốn cho 20 hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ 25 triệu đồng/hộ. Đây là nguồn vốn quay vòng với lãi suất 0 đồng, tạo điều kiện để các gia đình đầu tư chăn nuôi, sản xuất để cải thiện thu nhập; đồng thời sửa chữa, gia cố nhà ở và các công trình phụ trợ nhằm giảm thiểu thiệt hại khi có thiên tai xảy ra.

Theo quy định của dự án, từ tháng 1 đến hết tháng 6, các hộ được sử dụng vốn mà chưa phải hoàn trả; bắt đầu từ tháng 7, mỗi hộ sẽ hoàn trả 500.000 đồng/tháng. Nguồn vốn thu hồi sẽ tiếp tục được luân chuyển cho các hộ phụ nữ khó khăn khác vay, tạo hiệu quả bền vững và lan tỏa tính nhân văn của chương trình tại địa phương.

Chương trình là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Hội LHPN tỉnh đối với phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, giúp các gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao khả năng tự chủ, từng bước ổn định cuộc sống và chủ động ứng phó với thiên tai, hướng tới xây dựng cộng đồng an toàn, bền vững.