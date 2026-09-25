Trao vốn chính sách - Tiếp sức người sau cai nghiện đứng vững trên đường về

Không để người sau cai nghiện đơn độc

Sáng 14/9, tại phường Thành Đông, TP Hải Phòng, gia đình anh N.T.K.D. nhận nguồn vốn tín dụng chính sách với số tiền 150 triệu đồng do NHCSXH giải ngân. Buổi trao vốn có sự chứng kiến của cán bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hải Phòng, Công an phường Thành Đông cùng gia đình anh D.

Gia đình anh N.T.K.D. nhận nguồn vốn tín dụng chính sách từ NHCSXH.

Với anh D., đây không đơn thuần là một khoản tiền vay để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đó còn là một cơ hội để anh chứng minh rằng, sau những tháng ngày khó khăn, mình vẫn có thể đứng lên, tự tạo dựng cuộc sống bằng lao động chân chính.

Trước khi trở về địa phương, anh D. đã được cán bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 tư vấn về chính sách vay vốn dành cho người sau cai nghiện. Khi trở về nơi cư trú, anh tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của Cơ sở và Công an phường Thành Đông trong quá trình hoàn thiện các thủ tục cần thiết để tiếp cận nguồn vốn. Hành trình ấy cho thấy một điều tưởng như giản dị nhưng có ý nghĩa rất lớn: cai nghiện thành công không phải là điểm kết thúc, mà mới chỉ là bước khởi đầu của quá trình trở về.

Trong công tác phòng, chống ma túy, một người từ bỏ được ma túy là một thành quả đáng ghi nhận. Nhưng để họ thực sự hòa nhập cộng đồng, điều khó khăn hơn lại bắt đầu từ ngày trở về: tìm một công việc, có thu nhập, ổn định cuộc sống, xây dựng lại niềm tin với gia đình và xã hội. Nếu thiếu một sinh kế bền vững, người sau cai nghiện rất dễ rơi vào trạng thái mặc cảm, thiếu tự tin hoặc bị cuốn trở lại những mối quan hệ, môi trường tiềm ẩn nguy cơ tái nghiện.

Bởi vậy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Ban Chỉ huy Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 luôn xác định, công tác quản lý, giáo dục, hỗ trợ người sau cai nghiện phải được thực hiện liên tục, từ trong cơ sở đến khi trở về cộng đồng. Bên cạnh tư vấn tâm lý, đào tạo nghề, kết nối việc làm, việc giúp người sau cai nghiện tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình có ý nghĩa đặc biệt thiết thực.

Thực hiện Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 chủ động phối hợp rà soát nhu cầu, tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người sau cai nghiện hoàn thiện thủ tục để tiếp cận nguồn vốn theo quy định.

Từ một chính sách trên giấy, nguồn vốn được đưa đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu, đúng thời điểm. Đó cũng chính là cách để chính sách nhân văn của Nhà nước đi vào đời sống.

Điểm tựa cho một hành trình mới

Đằng sau khoản vay 150 triệu đồng của gia đình anh D. là cả một hành trình cần sự kiên trì của nhiều phía. Đó là sự nỗ lực của chính người sau cai nghiện; là trách nhiệm của gia đình; là sự sát sao của lực lượng Công an; là sự phối hợp của chính quyền địa phương và các tổ chức tín dụng. Mỗi lực lượng đảm nhận một phần việc, nhưng cùng hướng tới một mục tiêu: giúp người sau cai nghiện có đủ điều kiện để sống một cuộc sống bình thường, ổn định và có ích.

Với anh D., nguồn vốn mới là bước khởi đầu. Phía trước vẫn còn những khó khăn của việc sản xuất, kinh doanh, quản lý nguồn vốn và duy trì cuộc sống ổn định. Nhưng khác với những ngày tháng trước đây, anh đã có thêm một điểm tựa để chủ động lựa chọn tương lai của mình.

Điều quan trọng hơn cả giá trị vật chất của khoản vay chính là niềm tin được trao gửi. Khi một người sau cai nghiện được tạo điều kiện làm ăn, được gia đình tin tưởng, cộng đồng đón nhận và xã hội trao cơ hội, họ sẽ có thêm động lực để vượt qua mặc cảm, tự tin tái hòa nhập. Có việc làm để sống, có thu nhập để chăm lo gia đình và có mục tiêu để hướng tới - đó là những “lá chắn” thiết thực giúp người sau cai nghiện phòng ngừa nguy cơ tái nghiện.

Từ câu chuyện của anh D., có thể thấy hiệu quả của công tác phòng, chống ma túy không chỉ được đo bằng số vụ án được phát hiện, số đối tượng bị xử lý hay số người hoàn thành cai nghiện. Hiệu quả ấy còn nằm ở việc bao nhiêu người có thể trở về, đứng vững và sống một cuộc đời mới.

Để làm được điều đó, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hải Phòng tiếp tục phối hợp với Công an cấp xã, phường, NHCSXH, doanh nghiệp, gia đình và các tổ chức liên quan, hướng tới việc kết nối “đúng người - đúng nhu cầu - đúng chính sách”.

Mỗi người sau cai nghiện được hỗ trợ thành công không chỉ là một cuộc đời được trao thêm cơ hội. Đó còn là một gia đình thêm bình yên, một cộng đồng thêm an toàn và một bước tiến cụ thể trên hành trình xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy. Ở đó, phía sau mỗi khoản vốn chính sách không chỉ là những con số. Đó là sự đồng hành, là niềm tin và là thông điệp rằng: người sau cai nghiện không bị bỏ lại phía sau; cánh cửa trở về luôn rộng mở đối với những ai thực sự muốn làm lại cuộc đời.