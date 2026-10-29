Trao tư liệu sản xuất, mở thêm sinh kế cho người nghèo Hà Tĩnh

Hơn 800 mô hình sinh kế được triển khai đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh.

817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng được triển khai tại Hà Tĩnh, tập trung vào các loại con giống và vật tư phù hợp điều kiện sản xuất của hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Hỗ trợ con giống, vật tư sản xuất

Nhận con bò sinh sản từ chương trình hỗ trợ sinh kế, ông Trần Văn Hoạt, hộ cận nghèo ở thôn Cao Thắng, xã Thạch Lạc, cho biết gia đình có thêm tư liệu để phát triển chăn nuôi. Cùng với con giống, gia đình ông được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh.

“Được hỗ trợ bò giống, gia đình tôi rất phấn khởi vì có thêm tư liệu sản xuất, tạo điều kiện phát triển chăn nuôi, cải thiện thu nhập. Không chỉ được trao bò, chúng tôi còn được cán bộ chuyên môn của xã hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh để vật nuôi phát triển tốt”, ông Hoạt chia sẻ.

UBMTTQ Hà Tĩnh cùng chính quyền địa phương trao bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo tại xã Thạch Lạc. (Ảnh TT Thạch Lạc)

Theo ông Hoạt, gia đình sẽ cố gắng chăm sóc bò thật tốt, từng bước phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Gia đình ông Hoạt là một trong những hộ được hỗ trợ trong chương trình hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh triển khai.

Từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh, 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng được trao cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chương trình được triển khai tại 8 cụm xã từ ngày 2 đến 8/10. Các mô hình được lựa chọn theo điều kiện sản xuất, khả năng lao động và hoàn cảnh của từng hộ.

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Hà Tĩnh đã triển khai chương trình hỗ trợ 817 mô hình sinh kế cho người nghèo, hộ cận nghèo.

Các hình thức hỗ trợ gồm bò sinh sản, lợn, gà giống, cá giống và một số vật tư phục vụ chăn nuôi, sản xuất.

Ngày 6/10, tại xã Cẩm Xuyên, lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các đơn vị trao biểu trưng hỗ trợ 104 mô hình sinh kế với tổng kinh phí gần 1,3 tỷ đồng cho người dân tại 9 xã gồm Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Kỳ Xuân, Cẩm Duệ, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Yên Hòa và Thiên Cầm. Riêng xã Cẩm Xuyên có 12 hộ dân được hỗ trợ mô hình bò sinh sản.

Tại xã Thạch Lạc, đầu tháng 10, 12 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai được hỗ trợ bò sinh sản. Những con giống được lựa chọn, tiêm phòng trước khi bàn giao cho người dân.

Sau khi nhận bò, các hộ được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh. Nội dung hướng dẫn được triển khai cùng với việc trao mô hình để người dân có thêm thông tin trong quá trình chăn nuôi.

Cùng với mô hình bò sinh sản, tại Thạch Lạc, địa phương tiếp tục hỗ trợ gà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Theo chương trình được triển khai giữa tháng 10, xã Thạch Lạc tiếp tục tổ chức trao mô hình sinh kế cho 35 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Chương trình hỗ trợ tổng cộng 2.505 con gà, 7.250 kg thức ăn và 1.225 lọ thuốc.

Xã Thạch Lạc hỗ trợ gà giống cho người dân. (Ảnh TT Thạch Lạc)

Theo chương trình, các hộ nghèo được hỗ trợ 78 con gà cùng thức ăn và thuốc; các hộ cận nghèo được hỗ trợ 69 con gà cùng thức ăn và thuốc. Người dân được hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh, cách tận dụng nguồn thức ăn và kỹ thuật chăn nuôi.

Việc lựa chọn nhiều loại con giống được triển khai tại các địa phương trên cơ sở điều kiện sản xuất của từng hộ. Bò sinh sản, gà, lợn và cá giống được đưa vào các mô hình hỗ trợ khác nhau.

Mỗi địa phương lựa chọn mô hình phù hợp

Tại xã Tiên Điền, ngày 23/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trao 12 mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, với tổng trị giá 144 triệu đồng.

Trong số này có 9 con bò sinh sản trao cho 9 hộ, 6 con lợn trao cho 2 hộ và cá giống hỗ trợ một hộ.

Ông Trần Văn Thuận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Điền, cho biết địa phương sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các hộ trong quá trình chăm sóc, chăn nuôi và sản xuất sau khi nhận mô hình.

“Sau khi trao sinh kế, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ các hộ dân trong quá trình chăm sóc, chăn nuôi, sản xuất, nhằm giúp các mô hình phát huy hiệu quả thiết thực và tạo nguồn thu nhập ổn định”, ông Thuận cho hay.

Theo ông Thuận, bên cạnh nguồn hỗ trợ từ chương trình Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, xã Tiên Điền vận động, kết nối thêm các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ tư liệu sản xuất cho người dân. Địa phương vừa tiếp nhận và trao 1.500 con gà giống từ một người con quê hương Tiên Điền đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Vận động Quỹ Cứu trợ tỉnh và chính quyền địa phương trao biểu trưng hỗ trợ 12 mô hình sinh kế nuôi bò sinh sản, nuôi lợn và ngư lưới cụ đánh bắt hải sản cho các hộ dân xã Cổ Đạm.

Theo đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, trước khi triển khai chương trình, đơn vị đã khảo sát nhu cầu, hoàn cảnh của từng hộ để lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương. Vì vậy, danh mục hỗ trợ không chỉ có bò sinh sản mà còn gồm trâu, dê, lợn, hươu giống; mô hình nuôi ốc bươu đen, trồng dứa, trồng ổi và hỗ trợ phương tiện, máy móc, ngư cụ phục vụ đánh bắt thủy sản.

Tùy điều kiện thực tế, mỗi địa phương lựa chọn hình thức hỗ trợ khác nhau. Tại xã Kỳ Thượng, 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ mô hình trồng cây ăn quả, gồm ổi và dứa. Ở xã Cổ Đạm, 2 hộ dân được hỗ trợ mô hình đánh bắt cá; còn tại phường Hải Ninh, người dân được hỗ trợ ngư cụ phục vụ công việc khai thác thủy sản.

Bên cạnh hỗ trợ tư liệu sản xuất, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở Hà Tĩnh tiếp tục vận động, kết nối các nguồn lực để xây dựng nhà ở, tặng quà và triển khai hoạt động an sinh xã hội, góp phần hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.