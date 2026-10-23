Trao truyền tri thức và lan tỏa tình yêu nghệ thuật

Cuộc hội ngộ xúc động

Khuôn viên Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TPHCM (số 125 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh) trong ngày kỷ niệm vừa rộn ràng lại ấm áp với sự góp mặt của nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên qua các thời kỳ.

Diễn viên trẻ của Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TPHCM tham gia chương trình Sân khấu học đường do Sở VH-TT TPHCM tổ chức. Ảnh: THANH HIỆP

Rất nhiều gương mặt quen thuộc, từ các thầy cô như: NSƯT Ca Lê Hồng, PGS-TS Vũ Ngọc Thanh, PGS-TS-NGƯT Phan Thị Bích Hà, TS Phạm Huy Quang… đến các thế hệ học trò nay đã trưởng thành, như: NGƯT Mạnh Dung, NSƯT Thanh Dậu, NSND Trịnh Kim Chi, NSƯT Tuyết Thu, NSƯT - đạo diễn Phương Điền, diễn viên Việt Hương, Mai Thu Huyền, Công Hậu, Hữu Nghĩa… đã cùng nhau hội ngộ trong niềm xúc động.

Trên sân khấu, những người học trò xưa nay đã là các NSND, NSƯT đã cùng cất lên ca khúc Người đưa đò (sáng tác Võ Đảm) tri ân những người thầy, người cô bằng tất cả tấm lòng biết ơn và sự trân quý.

Xúc động trước cuộc hội ngộ lớn, NSƯT Ca Lê Hồng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, bày tỏ: “Nhìn lại chặng đường đã qua, dù có nhiều gian khó, nhưng với chúng tôi, đó là những năm tháng đầy tình yêu nghề, tinh thần đoàn kết và niềm hạnh phúc trong sự nghiệp đào tạo nghệ thuật”.

Trong thư chúc mừng gửi tới nhà trường, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh cũng nhấn mạnh, hành trình nửa thế kỷ bền bỉ của các thế hệ thầy và trò trong việc truyền trao tình yêu nghệ thuật, bồi dưỡng tài năng, vun đắp nhân cách và nuôi dưỡng những khát vọng sáng tạo, đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho nền văn hóa nghệ thuật nước nhà.

Dịp này, Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TPHCM cũng tổ chức nhiều hoạt động chào mừng như Liên hoan phim Điện ảnh Trẻ 2026 với chủ đề “Mở khung hình - Phóng tầm mắt”, Liên hoan Tài năng diễn viên sân khấu kịch 2026, cuộc thi Tài năng sinh viên cải lương 2026, tọa đàm “Công nghiệp văn hóa và những vấn đề đặt ra đối với sinh viên nghệ thuật”…

Hành trình kế thừa và sáng tạo

Thành tựu đã qua là kết quả đáng ghi nhận, nhưng trách nhiệm phía trước cũng đặt ra rất nhiều thử thách và yêu cầu mới với nhà trường. Trước đó, tại tọa đàm “Công nghiệp văn hóa và những vấn đề đặt ra đối với sinh viên nghệ thuật”, các nhà giáo, nghệ sĩ xuất thân từ trường đã đóng góp nhiều ý kiến về việc đổi mới công tác giảng dạy nhằm đáp ứng yêu cầu mới.

Điển hình như câu chuyện chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cách sáng tạo, sản xuất, quảng bá và tiếp nhận văn hóa. Cập nhật công nghệ vào chương trình giảng dạy trở thành yêu cầu tất yếu giúp người học đủ năng lực làm nghề trong môi trường mới.

Khởi nguồn từ Trường Nghệ thuật Sân khấu II (thành lập năm 1976) và Trường Điện ảnh Việt Nam tại TPHCM, ngày 10-7-1988, Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM được thành lập. Đến ngày 13-10-2009, trường chính thức trở thành Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Nhân dịp này, Bộ VH-TT-DL đã trao tặng bằng khen đến 3 tập thể và 10 cá nhân của nhà trường. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TPHCM cũng tặng cờ truyền thống “50 năm thành lập và phát triển” cho công đoàn cơ sở nhà trường.

Chia sẻ về vấn đề này, NSƯT Hạnh Thúy, giảng viên thỉnh giảng Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, cho rằng: “Điều quan trọng nhất là nội dung giảng dạy phải giúp sinh viên sử dụng công cụ mới có mục đích, hiểu cơ hội và giới hạn của nó, đồng thời giữ được bản sắc và trách nhiệm nghề nghiệp. Từ đó, giúp sinh viên linh hoạt hơn trước những biến chuyển của thị trường nghệ thuật hiện nay”.

Bên cạnh việc phát triển những cái mới, nhiều nhà giáo, nghệ sĩ cũng bày tỏ sự quan tâm đến bài toán kế thừa trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống. NSƯT Ca Lê Hồng cho rằng, điều quan trọng là cần sớm có hành động cụ thể để phát hiện, đào tạo và nuôi dưỡng những tài năng nghệ thuật truyền thống ngay từ gốc.

Trong khi đó, NSƯT Lê Nguyên Đạt, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, đưa ra đề xuất tham khảo mô hình đào tạo vận động viên thành tích cao: phát hiện năng khiếu từ nhỏ, kết hợp học văn hóa với rèn luyện chuyên môn và có định hướng nghề nghiệp lâu dài.

Còn NSND Trần Minh Ngọc thì tâm tư: “Chỉ khi xây dựng được lớp kế thừa đào tạo bài bản, các loại hình nghệ thuật truyền thống mới có thể tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại và đóng góp vào hệ sinh thái sáng tạo của thành phố”.

Với hành trình 50 năm đào tạo, Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TPHCM đang đứng trước những thử thách mới trong việc bồi dưỡng đội ngũ nghệ sĩ, đáp ứng nhu cầu mới của thời đại; góp phần xây dựng nguồn nhân lực sáng tạo của TPHCM, đưa văn hóa thực sự trở thành nguồn lực cho sự phát triển bền vững.