Trao truyền tri thức, lan tỏa văn hóa Cơ Tu cho học sinh

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Luyến mong muốn trở thành người đồng hành, chắp cánh tri thức và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Cơ Tu cho học sinh. Ảnh: NVCC

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Luyến (giáo viên môn Toán, Tiếng Việt, Lịch sử và Địa lý) nhiều năm liền đạt thành tích xuất sắc hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố”.

Cô vinh dự là 1 trong 34 thầy, cô giáo tiêu biểu xuất sắc trên toàn quốc được tuyên dương tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức.

Chắp cánh ước mơ

Chia sẻ cảm xúc khi được chọn tuyên dương tại chương trình, cô Luyến cảm thấy vô cùng xúc động và biết ơn.

Với cô, đây không chỉ là niềm vinh dự, nguồn động lực để cố gắng, cống hiến cho học sinh và quê hương mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực của tất cả thầy, cô trên toàn quốc đang tận tụy với sự nghiệp trồng người, đặc biệt những giáo viên công tác tại các xã miền núi, biên giới...

Cô Luyến cho hay, đến nay, cô có hơn 10 năm gắn bó với nghề. Sinh ra trong gia đình thuần nông người Cơ Tu tại xã Hòa Bắc cũ, tuổi thơ của cô gắn liền với núi rừng, bản làng. Từ những năm tháng khó khăn ấy, cô cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của việc học và vai trò của những người thầy trong việc chắp cánh tri thức cho học sinh.

Theo cô, với nhiều em nhỏ người đồng bào Cơ Tu, con đường đến với con chữ gặp không ít trở ngại và thử thách. Vì vậy, cô mong muốn trở thành người đồng hành để các em thêm yêu việc học, có cơ hội phát triển năng lực bản thân và mạnh dạn theo đuổi ước mơ.

Với cô Luyến, mỗi lần nhìn thấy khi các em dần biết đọc, biết viết, giao tiếp tự tin và ấp ủ những ước mơ cho tương lai, cô thêm phần hạnh phúc. Cô hy vọng các em hiểu, con đường học tập sẽ giúp bản thân trang bị kiến thức để thay đổi cuộc sống và sau này góp sức phát triển cho gia đình, bản làng và quê hương.

“Công việc dạy học ở vùng cao đôi khi gặp nhiều khó khăn nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười hồn nhiên, ánh mắt rạng rỡ của học trò trong màu khăn quàng đỏ, tôi lại thấy ấm lòng vì được đồng hành truyền lửa, chắp cánh ước mơ cho các em. Với tôi, sự trưởng thành từng ngày của các em qua tri thức và kỹ năng, chính là phần thưởng lớn lao nhất trong cuộc đời nhà giáo”, cô Luyến chia sẻ.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Luyến mong muốn trở thành người đồng hành, chắp cánh tri thức và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Cơ Tu cho học sinh. Ảnh: H.V

Trân trọng ngôn ngữ, phong tục và văn hóa

Bên cạnh công tác giảng dạy, cô Luyến đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục tình yêu quê hương và ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Cơ Tu. Cô Luyến cho rằng, giáo dục không chỉ giúp các em tiếp cận kiến thức mà còn để học sinh thêm trân trọng và gìn giữ giá trị tốt đẹp mà cha ông đã trao truyền.

Những năm qua, cô Luyến tích cực tham gia và hướng dẫn học sinh điệu múa tâng tung da dá tại các chương trình văn nghệ tại lớp, trường và do UBND phường Hải Vân tổ chức. Tiêu biểu như chương trình nghệ thuật “Miền ký ức Cơ Tu” hay các buổi giao lưu văn hóa giữa các xã lân cận có cộng đồng người Cơ Tu sinh sống như Hòa Vang, Sông Vàng…

“Trong tương lai, tôi hy vọng học sinh Cơ Tu có cơ hội tiếp cận tri thức, được học tập trong điều kiện tốt hơn, phát triển năng lực bản thân và tự tin hội nhập xã hội. Đồng thời mong muốn các em sẽ được tham gia đa dạng hoạt động kết nối nhà trường, gia đình, cộng đồng và các nghệ nhân địa phương để văn hóa Cơ Tu được lồng ghép vào môi trường giáo dục một cách sinh động, thiết thực.

Tất cả sẽ là nền tảng để các em lớn lên có tri thức, ước mơ, có lòng nhân ái và luôn tự hào mình là người Cơ Tu, biết trân trọng ngôn ngữ, phong tục và những giá trị văn hóa đặc sắc”, cô Luyến nói.

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương cho hay, trong công tác giảng dạy, cô Luyến không ngừng nỗ lực nâng cao chuyên môn, xây dựng môi trường học tập thân thiện, gần gũi, tạo điều kiện để học sinh phát triển kiến thức, kỹ năng và tâm lý.

Ngoài ra, cô rất năng nổ tham gia các hội thi và phong trào giáo dục. Mong rằng thời gian đến, cô Luyến tiếp tục cố gắng phát huy chuyên môn và kỹ năng để truyền đạt tri thức và lan tỏa văn hóa cho học sinh.