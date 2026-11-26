Thành viên Đội tế lễ thực hiện các nghi thức tế lễ.

Trang nghiêm trong từng nghi thức

Chiều 19-11, tại sân đền Đuổm, ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Ban Thường trực Ban Quản lý Di tích đền Đuổm, trong bộ lễ phục màu đỏ của chủ tế, đứng giữa hai bồi tế mặc áo xanh. Sau hồi chiêng trống khai lễ, theo lời xướng của hai người xướng lễ (đông xướng và tây xướng), Đội tế lần lượt thực hiện các nghi thức: kiểm tra lễ vật, rửa tay, dâng hương, dâng rượu, đọc văn tế, đốt văn tế và tạ lễ. Mỗi động tác đều được thực hiện cẩn trọng, đúng trình tự, tạo nên không khí trang nghiêm, thành kính.

Buổi trình diễn do người dân xóm Đuổm tổ chức, hưởng ứng Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc diễn ra từ ngày 18 đến 24-11, gắn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Ông Mai Viết Khương, Trưởng Ban Công tác Mặt trận xóm Đuổm, cho biết: Hưởng ứng Tuần Văn hóa, Ban Công tác Mặt trận xóm đã vận động bà con dọn dẹp, sửa sang khu vực đền Đuổm và các điểm sinh hoạt văn hóa. Việc trình diễn nghi thức Đại tế lễ trong dịp này cũng nhằm giới thiệu nghi lễ truyền thống đến đông đảo người dân.

Đền Đuổm thờ Dương Tự Minh, thủ lĩnh phủ Phú Lương thời Lý, người có công giữ yên bờ cõi. Chính hội đền Đuổm diễn ra vào mùng 6 tháng Giêng hằng năm. Trong các hoạt động của lễ hội, Đại tế lễ là nghi thức quan trọng, thể hiện lòng tri ân, tôn kính của Nhân dân đối với người có công với đất nước, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ.

Ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Ban Thường trực Ban Quản lý Di tích đền Đuổm, cho biết: Đại tế lễ là một trong những nghi thức quan trọng nhất của Lễ hội đền Đuổm. Với những người tham gia hành lễ, điều khó nhất không chỉ là thực hiện đúng các bước mà còn phải thể hiện được sự trang nghiêm, thành kính trong từng động tác.

Người đi trước trao truyền, người đi sau tiếp nối

Đại tế lễ gồm nhiều bước, mỗi bước đều có lời xướng riêng và yêu cầu sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên. Đặc biệt, người đảm nhiệm vai đông xướng phải nắm chắc nội dung, trình tự buổi lễ, đồng thời quan sát, điều phối để các động tác trước nối tiếp động tác sau một cách nhuần nhuyễn.

Vì vậy, buổi trình diễn không chỉ là dịp giới thiệu nghi thức truyền thống mà còn là hoạt động tập luyện của đội tế, chuẩn bị cho Lễ hội đền Đuổm năm 2027.

Thành viên Đội tế lễ ôn lại các bước để chuẩn bị thực hiện nghi lễ.

Ông Đào Mạnh Cường, Bí thư Chi bộ xóm Đuổm, người đảm nhiệm vai đông xướng, chia sẻ: Nghi thức Đại tế lễ luôn cần có đội ngũ kế cận. Vì vậy, những người đi trước như chúng tôi có trách nhiệm trao truyền lại cho thế hệ sau. Hằng năm, đội tế đều có thành viên mới tham gia tập luyện, làm lực lượng dự bị. Người được lựa chọn trước hết phải có gia đình hòa thuận, có tinh thần đoàn kết.

Sự tiếp nối ấy đang được thể hiện qua những thành viên trẻ lần đầu tham gia đội tế. Anh Đỗ Mạnh Trường, Trưởng xóm Đuổm, đảm nhiệm vai bồi tế, bày tỏ: Tôi được các chú, các anh trong đội tế chỉ bảo, truyền dạy rất tỉ mỉ. Là thế hệ sau, tôi mong muốn gìn giữ những phong tục, tập quán mà thế hệ trước trao truyền. Với vai trò trưởng xóm, tôi sẽ tích cực tuyên truyền để bà con cùng tìm hiểu, chung tay gìn giữ và bảo tồn di sản.

Việc trao truyền nghi thức Đại tế lễ ở đền Đuổm không chỉ đơn thuần là hướng dẫn các động tác hay trình tự hành lễ, mà còn là quá trình bồi đắp ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với di sản văn hóa quê hương.

Khi người đi trước tận tình truyền dạy, người đi sau chủ động tiếp nhận và thực hành, những giá trị truyền thống sẽ tiếp tục được duy trì trong đời sống cộng đồng.

Từ sự chung tay của người dân xóm Đuổm, nghi thức Đại tế lễ đang được gìn giữ bằng chính tình yêu và trách nhiệm của cộng đồng nơi di sản hiện diện. Đây cũng là cách thiết thực để bảo tồn, phát huy giá trị Lễ hội đền Đuổm, để những nét đẹp văn hóa truyền thống tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ.