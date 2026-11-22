Dẫn chúng tôi vào bản Huổi Thanh 1, xã Nậm Kè, chị Lương Thị Hiền, công chức xã tự hào giới thiệu về nghề đan lát truyền thống của đồng bào dân tộc Sán Chỉ. “Dù đời sống xã hội có nhiều đổi thay nhưng nghề đan lát vẫn được một số gia đình trong bản gìn giữ. Những người cao tuổi có kinh nghiệm vẫn dành thời gian làm ra các vật dụng phục vụ sinh hoạt, đồng thời chỉ dạy con cháu từng kỹ thuật nhỏ để nghề truyền thống không bị mai một” - chị Hiền chia sẻ.

Trong ngôi nhà sàn gỗ của gia đình ông Đặng Văn Sén, tiếng chuyện trò của con cháu thường rộn ràng mỗi dịp cuối tuần. Không gian sinh hoạt quen thuộc trở thành nơi các thế hệ cùng ngồi bên nhau, người già hướng dẫn, người trẻ học cách chẻ nan, đan từng chiếc gùi, giỏ cá, chổi hay dụng cụ phục vụ lao động sản xuất. Đôi bàn tay đã in dấu thời gian nhưng từng thao tác của ông Sén vẫn nhanh nhẹn, thuần thục.

Ông Đặng Văn Sén truyền dạy nghề đan lát của người Sán Chỉ cho con cháu.

Anh Bàn Văn Hòa (bên phải) học cách đan giỏ tre.

Từ việc lựa chọn nguyên liệu, chẻ tre, vót nan đến khi đan thành hình sản phẩm, mỗi công đoạn đều được ông thực hiện cẩn thận. Với ông Sén, nghề đan lát là vốn quý do cha ông truyền lại, bởi vậy việc tiếp tục chỉ dạy cho con cháu cũng là cách để gìn giữ những giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Ông Sén chia sẻ: Nghề đan lát truyền thống của dân tộc Sán Chỉ được truyền từ các thế hệ trước, từ ông bà, bố mẹ rồi đến mình. Bản thân tôi cũng học nghề từ bố, từ cách đan những chiếc gùi, giỏ cá đến vật dụng dùng hằng ngày. Bây giờ mình biết thì truyền lại cho con cháu, để thế hệ sau tiếp tục làm, giữ nghề truyền thống và bản sắc của dân tộc.

Đến nay, bản Huổi Thanh 1 có khoảng 10 người biết và duy trì nghề đan lát. Một số sản phẩm như giỏ cá, chổi và các dụng cụ đan phục vụ đánh bắt thủy sản đã được làm ra để bán trên thị trường, có sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng.

Là một trong những người trẻ quan tâm đến nghề của cha ông, anh Bàn Văn Hòa, bản Huổi Thanh 1 thường đến nhà người già trong bản học cách đan lát. Anh Hòa chia sẻ: Mình muốn học nghề đan lát để sau này biết làm và truyền lại cho con cháu. Các thế hệ trước có kinh nghiệm chỉ bảo cho thế hệ trẻ. Cuối tuần, có thời gian, mình lại ngồi cùng các bác hướng dẫn cách đan, cách làm sao cho sản phẩm đẹp và chắc chắn.

Từ những nguyên liệu quen thuộc như tre, nứa, mây, đồng bào dân tộc Kháng ở xã Pú Nhung lưu giữ nghề đan lát truyền thống. Những đôi bàn tay khéo léo đã tạo nên các sản phẩm như gùi, cạp và nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt, lao động sản xuất. Mỗi sản phẩm mang đặc điểm riêng trong kỹ thuật đan, kiểu dáng và cách sử dụng, phản ánh sự thích ứng của cộng đồng với điều kiện tự nhiên, tập quán sinh hoạt qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, trước sự phát triển của các sản phẩm công nghiệp, nghề mây tre đan truyền thống đứng trước không ít khó khăn. Nhu cầu sử dụng một số vật dụng thủ công trong sinh hoạt giảm, trong khi việc tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm thủ công chưa thực sự thuận lợi. Lực lượng lao động trẻ có xu hướng lựa chọn những công việc mang lại thu nhập thường xuyên hơn, khiến việc duy trì nghề và truyền dạy kỹ thuật gặp trở ngại.

Trước thực tế đó, xã Pú Nhung phối hợp với các nghệ nhân và người dân tìm giải pháp bảo tồn, phát triển nghề đan lát theo hướng phù hợp với nhu cầu hiện nay. Ông Nguyễn Văn Bách, Chủ tịch UBND xã Pú Nhung cho biết: Địa phương xác định người dân và nghệ nhân là lực lượng nòng cốt trong gìn giữ nghề truyền thống. Vì vậy, xã chú trọng khuyến khích các nghệ nhân tiếp tục truyền dạy kỹ thuật cho thế hệ trẻ. Đồng thời phối hợp tổ chức hoạt động hỗ trợ đào tạo, nâng cao tay nghề, nghiên cứu thiết kế những mẫu sản phẩm mới đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh một số nghề thủ công truyền thống đang được các cộng đồng dân tộc gìn giữ và trao truyền. Từ nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Thái, Mông, Lào đến chế tác nhạc cụ dân tộc, sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ và các nghề gắn với tập quán sinh hoạt, lao động sản xuất, mỗi nghề đều chứa đựng tri thức, kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có trên 50 nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như dệt thổ cẩm, mây tre đan, chế tác nhạc cụ dân tộc, sản xuất và chế biến đồ thủ công mỹ nghệ. Trong số 22 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của tỉnh có 8 di sản thuộc loại hình nghề thủ công truyền thống.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để nghề truyền thống gìn giữ và phát huy lâu dài, điều quan trọng là phải duy trì việc trao truyền trong cộng đồng các dân tộc, nhất là giữa các thế hệ trong mỗi gia đình, dòng họ, bản làng. Những nghệ nhân, người am hiểu nghề tiếp tục hướng dẫn, truyền dạy kỹ thuật, kinh nghiệm và bí quyết làm nghề cho thế hệ trẻ, giúp lớp trẻ hiểu, trân trọng và có ý thức nối tiếp di sản của cha ông.

Giữa nhịp sống hiện đại, gìn giữ nghề truyền thống chính là bảo tồn những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Để nghề truyền thống tiếp tục duy trì và phát huy, cần có sự chung tay của cộng đồng, sự quan tâm của các cấp, ngành cùng những giải pháp phù hợp với nhu cầu thị trường. Khi nghề truyền thống được trao truyền, phát triển gắn với du lịch và dịch vụ sẽ có thêm cơ hội lan tỏa, vừa góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, vừa tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân Điện Biên.