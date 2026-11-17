Các làn điệu truyền thống của người Ma Coong được trình diễn tại lớp trao truyền - Ảnh: X.P

Lớp trao truyền được tổ chức từ ngày 11-17/11, nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Ma Coong, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc trao truyền di sản văn hóa cho các thế hệ kế tiếp.

Trong thời gian diễn ra lớp trao truyền, các học viên được tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị văn hóa và những nét đặc trưng trong thực hành Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

Đây là lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, gắn liền với đời sống tinh thần, tín ngưỡng và phong tục tập quán, thể hiện ước vọng về cuộc sống bình an, mùa màng tốt tươi và sự gắn kết cộng đồng.

Các học viên mô phỏng Lễ hội đập trống truyền thống của người Ma Coong - Ảnh: X.P

Bên cạnh đó, lớp trao truyền tập trung hướng dẫn các kỹ năng, kinh nghiệm thực hành gắn với công tác chuẩn bị và tổ chức lễ hội. Trọng tâm là trao truyền kỹ thuật chế tác trống truyền thống, từ khâu lựa chọn nguyên liệu, làm thân trống, mặt trống đến các công đoạn hoàn thiện trống phục vụ lễ hội.

Ngoài ra, học viên còn được trao truyền kinh nghiệm chuẩn bị không gian tổ chức lễ hội, kỹ thuật dựng giàn cúng, rạp trống và cách bố trí, sắp xếp các vật dụng phục vụ phần lễ, bảo đảm phù hợp với phong tục, tập quán và nghi thức truyền thống của người Ma Coong.

Phần lễ của Lễ hội đập trống - Ảnh: X.P

Lễ hội đập trống của đồng bào Ma Coong (dân tộc Bru-Vân Kiều) tổ chức hằng năm vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch và đã được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể năm 2019.

Các trích đoạn của lễ hội đập trống sẽ được trình diễn tại Lễ hội hang động năm 2027 - Ảnh: X.P

Được biết, các trích đoạn của lễ hội sẽ được trình diễn tại Lễ hội hang động năm 2027 tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia-Quảng Trị 2027.