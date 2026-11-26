Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho xây dựng Văn Miếu, thờ Khổng Tử và các bậc tiên hiền. Sáu năm sau, năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho lập Quốc Tử Giám bên cạnh Văn Miếu, mở ra dấu mốc quan trọng trong lịch sử giáo dục nước nhà. Qua nhiều triều đại, nơi đây trở thành trung tâm đào tạo nhân tài, gắn với sự phát triển của nền giáo dục và khoa cử Việt Nam.

Mạch nguồn đạo học

Trải qua gần một thiên niên kỷ, Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã vượt ra khỏi ý nghĩa của một di tích lịch sử đơn thuần. Nơi đây lưu giữ ký ức về nền giáo dục Nho học, những thế hệ người Việt miệt mài đèn sách, khát vọng lập thân, lập nghiệp và cống hiến cho quốc gia.

Hoạt động văn hoá trong không gian Văn Miếu - Quóc Tử Giám. (Ảnh: Thuỳ Dương)

Đặc biệt, 82 bia Tiến sĩ được UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2010 và Di sản tư liệu thế giới năm 2011 minh chứng có giá trị về truyền thống đào tạo, tuyển chọn và trọng dụng nhân tài của Việt Nam.

Dù được hình thành trong những điều kiện lịch sử khác biệt, thông điệp mà di sản gửi gắm vẫn còn nguyên ý nghĩa: Tri thức là nền tảng của phát triển; giáo dục góp phần hình thành nhân cách; người tài cần được phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện cống hiến. Đó cũng là những vấn đề thiết thực đối với Việt Nam khi đất nước đặt mục tiêu phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực.

TS. Anatoly Sokolov, nhà nghiên cứu phương Đông và Việt Nam tại Nga, nhận định việc thành lập Quốc Tử Giám là dấu mốc quan trọng trong lịch sử giáo dục và văn hóa Việt Nam, thể hiện tầm nhìn của nhà nước Đại Việt trong việc xây dựng cơ sở giáo dục quốc gia, phát triển nhân tài và bồi dưỡng trí thức phục vụ đất nước.

Theo ông, Quốc Tử Giám không đơn thuần là di tích lưu giữ ký ức về giáo dục và khoa cử, mà còn trở thành nền tảng cho ngoại giao văn hóa, nơi Việt Nam thể hiện sức mạnh mềm thông qua ngôn ngữ tri thức, nhân tài và bản sắc dân tộc.

Đổi mới cách tiếp cận, gìn giữ giá trị cốt lõi

Một di sản có sức sống lâu bền khi những giá trị của nó được bảo tồn, đồng thời tiếp tục được diễn giải bằng những phương thức phù hợp với thời đại. Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám trong năm 2026 cho thấy nỗ lực tìm kiếm cách thức mới để di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế.

Mới đây, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám phối hợp với Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội ra mắt sơ đồ tổng thể, tờ gấp tham quan và bảng sơ đồ di tích mới.

Được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu lịch sử, kiến trúc và không gian rộng hơn 54.000 m², các sản phẩm cung cấp thông tin về vị trí công trình, lịch sử hình thành và giá trị văn hóa, giáo dục của di tích bằng ba ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp.

Ông Éric Soulier, Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, đánh giá Văn Miếu – Quốc Tử Giám không chỉ là quần thể kiến trúc cổ kính mà còn gắn bó với đời sống đô thị và văn hóa Hà Nội. Bộ công cụ mới là bước thử nghiệm đầu tiên của dự án Hành trình du lịch di sản Hà Nội, kết hợp nghiên cứu khoa học, tư duy kiến trúc và chuyển đổi số.

Dự án ra mắt sơ đồ tổng thể, tờ gấp tham quan và bảng sơ đồ di tích mới tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một minh chứng cho việc đưa kết quả hợp tác giáo dục, khoa học vào thực tiễn bảo tồn và phát huy giá trị di sản. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Cùng với với hợp tác quốc tế, Văn Miếu – Quốc Tử Giám đang từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản, từ số hóa tư liệu, quét 3D kiến trúc đến vé điện tử, mã QR và trình chiếu 3D mapping.

Đến nay, hơn 200 tài liệu, bản dịch và 155 hiện vật quý đã được số hóa bằng công nghệ 3D; hệ thống quét toàn cảnh 360 độ cũng được xây dựng, góp phần phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày và giới thiệu di tích.

Mục tiêu của chuyển đổi số không phải thay đổi diện mạo di sản bằng công nghệ, mà là mở rộng khả năng tiếp cận, gìn giữ tính xác thực và trao truyền những giá trị lịch sử, văn hóa cho các thế hệ mai sau.