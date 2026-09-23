Trao truy tặng Bằng Tri ân và Ghi công đối với Trung tá Trần Văn Tùng

Tại chương trình, đoàn công tác của Hiệp hội cùng đại diện các cơ quan, đơn vị đã thăm hỏi, động viên gia đình, trao Bằng Tri ân và Ghi công; trao hỗ trợ chính sách theo chương trình công tác của Quỹ “Vì cuộc sống bình yên” thuộc Hiệp hội; bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước sự hy sinh của Trung tá Trần Văn Tùng.

Đoàn công tác dâng hương và thăm hỏi, động viên thân nhân Trung tá Trần Văn Tùng.

Trước đó, vào ngày 12-9, trên đường trở về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Trần Văn Tùng đã có hành động dũng cảm, quên mình cứu người tại cầu Bo, thuộc địa bàn phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên, và không may hy sinh trong quá trình thực hiện hành động cao đẹp ấy.

Bằng Tri ân và Ghi công của Hiệp hội là sự ghi nhận đối với tinh thần dũng cảm, trách nhiệm và sự hy sinh quên mình vì tính mạng của nhân dân của Trung tá Trần Văn Tùng; thể hiện tình cảm, sự trân trọng và chia sẻ của Hiệp hội đối với gia đình đồng chí.

Ông Bùi Xuân Thái, Phó chủ tịch Hiệp hội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam trao Bằng Tri ân và Ghi công, trao hỗ trợ tới thân nhân gia đình Trung tá Trần Văn Tùng.

Thượng tá Phạm Huy Đảm, Phó trưởng phòng PCCC & CNCH, Công an tỉnh Hưng Yên trao hỗ trợ tới thân nhân gia đình Trung tá Trần Văn Tùng.