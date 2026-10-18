Trao trọng trách cho đảng viên trẻ

Từ ngày 01/7, tại thôn Hán, xã Thượng Bằng La, chị Hà Thị Dừa, sinh năm 1990, được giao nhiệm vụ Bí thư Chi bộ sau khi hai thôn (thôn Vằm và thôn Hán) hợp nhất. Với một người trước đó chưa từng làm công tác Đảng, đây là thử thách không nhỏ. Không chờ đến khi thành thạo mới bắt tay vào việc, chị chủ động sắm máy tính, tự tìm hiểu cách sử dụng và học cách quản lý dữ liệu để phục vụ công tác. Tuy nhiên, với một bí thư chi bộ thôn, công nghệ chỉ là công cụ, điều quan trọng hơn vẫn là cách gần dân, hiểu dân và vận động được dân. Trong quá trình vận động Nhân dân mở rộng đường giao thông nông thôn, chị Dừa rút ra bài học: phải lắng nghe ý kiến và giải đáp những điều người dân quan tâm. Đó cũng là quá trình chị trưởng thành từ thực tiễn. Từ những phong trào nhỏ nhất ở thôn, chị tích cực tham gia, học cách tổ chức, vận động và từng bước vận dụng kinh nghiệm vào công tác Đảng.

Điều đáng nói, người cán bộ trẻ ấy không chỉ vận động người dân phát triển kinh tế mà còn tự mình làm trước. Ông Hoàng Văn Phong - đảng viên Chi bộ thôn Hán cho biết: “Đồng chí Hà Thị Dừa năng động trong lao động, sản xuất, mạnh dạn đi đầu xây dựng các mô hình chăn nuôi. Những mô hình ấy trở thành địa chỉ để người dân tìm hiểu, học tập kinh nghiệm”.

Sự thay đổi trong phương thức điều hành cũng thể hiện khá rõ. Nếu trước đây công việc chủ yếu ghi chép bằng sổ sách thì nay, máy tính, điện thoại, các nhóm Zalo giúp bí thư chi bộ thông tin đến với đảng viên và người dân nhanh hơn, văn bản được tiếp nhận và triển khai thuận lợi hơn.

Ở thôn Hùng Sơn, xã Văn Chấn, chị Đỗ Thị Thúy - đảng viên trẻ đang đảm nhiệm cương vị trưởng thôn. Với chị, được giao nhiệm vụ là cơ hội để người trẻ rèn luyện và trưởng thành. Theo chị, công nghệ có thể là lợi thế của người trẻ, nhưng để làm tốt công việc ở cơ sở, tinh thần học hỏi mới là điều quan trọng. Chưa biết thì học, chưa rõ thì hỏi; cùng với sự hướng dẫn, tập huấn của cấp trên, cán bộ cơ sở từng bước thích ứng với yêu cầu mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cách nhìn ấy cho thấy trẻ hóa đội ngũ cán bộ không phải là thay thế kinh nghiệm, mà là tạo sự kết hợp giữa sức trẻ, kiến thức mới với sự từng trải, uy tín ở cơ sở. Câu chuyện ở thôn San Lùng, xã Bản Xèo cũng cho thấy điều đó. Chị Vàng Thị Tuyết Mai, từng làm Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn trước khi được giao nhiệm vụ Bí thư Chi bộ sau sắp xếp. Địa bàn rộng hơn đồng nghĩa với công việc nhiều hơn. Chị Mai xác định phải tiếp tục học hỏi, tiếp thu kiến thức mới để nhanh chóng đưa thông tin, chính sách đến với người dân.

Ở cơ sở, năng lực cán bộ được đo bằng khả năng đưa chủ trương vào cuộc sống. Khi người dân hiểu chính sách, biết cách áp dụng vào sản xuất, đời sống từng bước khởi sắc, đó cũng là lúc vai trò của người cán bộ được khẳng định.

Những câu chuyện trên cho thấy, việc giao trọng trách cho cán bộ trẻ đang được nhiều địa phương coi là cách tạo nguồn từ thực tiễn. Bà Bàn Thanh Thảo - Bí thư Đảng ủy xã Bản Xèo cho biết địa phương đưa cán bộ trẻ vào quy hoạch, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn để tạo nguồn cho cơ sở. Ví dụ như việc mạnh dạn giao nhiệm vụ Bí thư Chi bộ thôn San Lùng cho cán bộ sinh năm 1997 là một trong những trường hợp như vậy.

Ở xã Hạnh Phúc, sau sắp xếp, 10 chi bộ thôn có 47 đồng chí cấp ủy thì 44 đồng chí dưới 45 tuổi. Địa phương ưu tiên lựa chọn những cán bộ có trình độ, năng lực và uy tín để đảm nhiệm các vị trí ở thôn, bản. Điều này cho thấy cách tiếp cận đáng chú ý trong xây dựng đội ngũ: không chờ đến khi cần mới tìm người, mà chủ động phát hiện, đưa vào quy hoạch, bồi dưỡng, giao việc và thử thách từ sớm.

Cán bộ trẻ chỉ thực sự trưởng thành khi được đặt vào công việc cụ thể. Qua những việc làm như: vận động làm đường, tổ chức phong trào, tuyên truyền chính sách, hướng dẫn người dân sản xuất hay giải quyết những việc phát sinh trong cộng đồng, họ học cách lắng nghe, thuyết phục, tổ chức và chịu trách nhiệm.

Sau sắp xếp thôn, bản, địa bàn có thể rộng hơn, công việc nhiều hơn, nhưng khoảng cách giữa cán bộ với Nhân dân không thể vì thế mà xa hơn. Trái lại, càng ở địa bàn rộng, càng cần những cán bộ biết xuống cơ sở, lắng nghe tiếng nói của cộng đồng và biến những mong muốn chính đáng của người dân thành việc làm cụ thể.

Trao trọng trách cho người trẻ, vì thế, không chỉ là trao một chức danh. Đó còn là trao cơ hội để họ rèn luyện, cống hiến và khẳng định mình bằng hiệu quả công việc, đồng thời chuẩn bị lớp cán bộ kế cận có kiến thức, năng lực thực tiễn, gần dân và biết hành động vì cộng đồng.

Từ những việc cụ thể ở mỗi thôn, bản, nguồn cán bộ mới đang được hình thành, được thử thách để trưởng thành và được Nhân dân đánh giá bằng những việc làm thiết thực.