Trao trên 30.000 suất quà Trung thu cho thiếu nhi

Đoàn xã Yên Sơn kết nối với Chi đoàn Sân golf Chí Linh trao tặng thiết bị, đồ dùng và nhu yếu phẩm cho học sinh tại điểm trường Mầm non Đồng Bài.

Toàn tỉnh đã triển khai gần 400 hoạt động đón Trung thu gắn với công tác an sinh xã hội. Các hoạt động tổ chức như: Vui phá cỗ, rước đèn ông sao, thăm và tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cắt tóc miễn phí, tuyên truyền kết hợp trải nghiệm kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và an toàn giao thông cho thiếu nhi....

Đoàn thanh niên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phối hợp nhà hảo tâm tổ chức Trung thu yêu thương cho thiếu nhi xã Trung Hà.

Thông qua chuỗi hoạt động, toàn tỉnh đã trao tặng trên 30.000 suất quà với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng, hỗ trợ trực tiếp cho 28.536 thiếu nhi. Nguồn kinh phí được vận động từ công tác xã hội hóa và sự chung tay của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Đoàn xã Xín Mần tổ chức chương trình “Cắt tóc yêu thương – Cùng em tới trường” tại Trường PTDTBT Tiểu học Chí Cà.

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, giúp các em thiếu nhi, nhất là trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn.