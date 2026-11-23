Ngày 23/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, lực lượng An ninh hàng không thuộc đơn vị vừa trao trả túi xách chứa 200 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng cho một hành khách để quên tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 20/11, sau khi đến Cảng hàng không quốc tế Liên Khương trên chuyến bay VJ729 từ Đà Nẵng đến Đà Lạt, một hành khách đã sơ suất để quên túi xách tay trong lúc nhận hành lý. Phát hiện tài sản bị thất lạc, hành khách quay lại sân bay và trình báo với kíp trực an ninh hàng không.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh hàng không thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương xác minh, tổ chức tìm kiếm. Qua đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc túi và trao trả cho hành khách cùng toàn bộ số tiền 200 triệu đồng và các giấy tờ bên trong.

Sau khi nhận lại tài sản, hành khách đã viết thư tay gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ trong ca trực. Trong thư, hành khách bày tỏ sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm, thái độ nhiệt tình và sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng an ninh hàng không; đồng thời gửi lời chúc sức khỏe đến cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.