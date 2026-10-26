Trao trả tài sản để quên cho người dân

Cán bộ Đội An ninh hàng không trao trả tài sản cho chị D.

Ngay sau đó, lực lượng An ninh hàng không khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm chủ sở hữu và liên hệ trao trả túi xách cùng toàn bộ tài sản, giấy tờ bên trong cho hành khách theo đúng quy định. Ngày 25-10, Đội An ninh hàng không cho biết, khi được mời đến nhận lại tài sản để quên, chị N.T.D (trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) xúc động cảm ơn tinh thần trách nhiệm của CBCS Đội An ninh hàng không.