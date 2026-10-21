Trao trả nhiều tài sản cho du khách và người dân đánh rơi

Theo đó, ngày 20/10, khi mua sắm tại Trung tâm Thương mại AEON MALL Bình Dương Canary, thuộc khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, ông Wang Xiaoan (SN 1978, quốc tịch Trung Quốc) đánh rơi chiếc ví bên trong có hộ chiếu, thẻ ngân hàng, giấy tờ cá nhân và hơn 20 triệu đồng tiền mặt.

Công an phường Thuận Giao trao trả tài sản cho du khách Trung Quốc đánh rơi.

Đến khoảng 22h cùng ngày, anh Đặng Phúc Đáng (SN 1985, cư trú tại khu phố Bình Phú, phường Thuận Giao) nhặt được chiếc ví. Nhận thức được tầm quan trọng của giấy tờ tùy thân đối với người nước ngoài khi cư trú, sinh sống và làm việc tại Việt Nam, anh Đáng đã nhanh chóng mang toàn bộ tài sản đến Công an phường Thuận Giao giao nộp, đề nghị hỗ trợ tìm người đánh mất.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Thuận Giao khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin, tìm kiếm chủ sở hữu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng xác định, mời ông Wang Xiaoan đến đối chiếu và trao trả đầy đủ tài sản theo quy định.

Thư cảm ơn của ông Wang Xiaoan gửi Công an phường Thuận Giao.

Nhận lại chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ và số tiền bị mất, ông Wang Xiaoan vui mừng, gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đặng Phúc Đáng và Công an phường Thuận Giao. Đối với ông, hộ chiếu và các giấy tờ cá nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phục vụ việc cư trú, sinh hoạt và làm việc tại Việt Nam.

Hành động của anh Đặng Phúc Đáng thể hiện đức tính trung thực, lòng nhân ái, tinh thần không tham của rơi, góp phần tô đẹp hình ảnh người dân Thuận Giao nghĩa tình, sống có trách nhiệm và giàu lòng sẻ chia…

Tương tự, vào khoảng 10h ngày 18/10, Công an xã Phước Hòa, TP Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận số tiền mặt 6 triệu đồng do anh Nguyễn Thế Hùng (SN 1989) nhặt được tại đoạn đường thuộc khu vực ấp Suối Con, xã Phước Hòa.

Anh Nguyễn Thế Hùng mang 6 triệu đồng nhặt được đến nhờ Công an xã Phước Hòa tìm trả lại chủ nhân (ảnh trái) và sau đó anh Tăng Vét Sa Na đã được trao trả lại tài sản đánh rơi.

Qua xác minh, tìm kiếm, lực lượng Công an xã xác định được anh Tăng Vét Sa Na (SN 1992, ngụ ấp Suối Con, xã Phước Hòa) là người đánh rơi. Công an xã đã liên hệ và trao trả lại tài sản cho anh Sa Na.

Tại địa bàn phường Bình Đông, từ một chiếc điện thoại bị thất lạc, bằng tinh thần trách nhiệm, sự khẩn trương và tận tụy, Công an phường Bình Đông cũng đã nhanh chóng xác minh, tìm lại tài sản và trao trả cho người dân.

Lá thư cảm ơn chân thành của chị Nguyễn Như Ý chính là sự ghi nhận quý báu đối với những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Đây cũng là minh chứng thiết thực cho phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác.

Công an phường Bình Đông trao trả lại chiếc điện thoại đánh rơi cho chủ nhân và lá thư cảm ơn của chị Nguyễn Như Ý.

Những hành động đẹp của người dân kể trên không chỉ thể hiện phẩm chất trung thực, tinh thần trách nhiệm mà còn góp phần lan tỏa thông điệp “Nhặt được của rơi, trả người đánh mất”. Đồng thời, sự khẩn trương, tận tụy của Công an phường, xã trong xác minh, trao trả tài sản tiếp tục khẳng định tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, luôn quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân và du khách.