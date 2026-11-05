Trao trả công dân nhập cảnh trái phép cho lực lượng chức năng Trung Quốc

Lực lượng chức năng trao trả 2 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, ngày 31/10/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an xã Hạ Lang tiến hành tuần tra kiểm soát tại địa phận xóm Việt Chu, xã Hạ Lang phát hiện 2 trường hợp công dân Trung Quốc là LI ZHINENG, sinh năm 1993 và SHU ZHIMING, sinh năm 1994 đều thường trú tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp. Quá trình làm việc, các công dân Trung Quốc đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh phổ biến quy định pháp luật Việt Nam về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đối với 2 trường hợp công dân Trung Quốc; yêu cầu các đối tượng cam kết không tái phạm, góp phần phòng ngừa vi phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Sau khi xác minh, hoàn tất các thủ tục theo quy định, lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp trao trả 2 công dân trên cho lực lượng chức năng Trung Quốc tại Cửa khẩu Sóc Giang.