Trao trả 9 người quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Hồ Văn Nghèo (SN 1987), trú tại thôn A Bung, xã La Lay điều khiển phương tiện chở theo 2 người quốc tịch Lào không có giấy tờ tùy thân, nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam.

Trục xuất, trao trả 9 người quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - Ảnh: L.T

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này, lực lượng chức năng phát hiện thêm 7 người quốc tịch Lào khác không có giấy tờ tùy thân và giấy tờ xuất, nhập cảnh theo quy định.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan chức năng phát hiện, tạm giữ thêm Hồ Thị Khanh (SN 1996), trú tại thôn Cân Tôm, xã A Lưới 5, TP. Huế và Hồ Thị A Út (SN 1989), trú tại thôn A Bung, xã La Lay. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã tổ chức đưa, dẫn những người quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm tìm kiếm việc làm tại TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ các quy định, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội "Tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép" đối với các đối tượng có hành vi tổ chức, đưa dẫn người nước ngoài nhập cảnh trái phép. 3 đối tượng Hồ Thị Khanh, Hồ Văn Nghèo và Hồ Thị A Út được bàn giao cho cơ quan An ninh điều tra; 9 người Lào nhập cảnh trái phép bàn giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh để xử lý theo quy định.

Đồng thời, cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính đối với các công dân Lào về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh”, áp dụng hình thức trục xuất và trao trả về nước theo quy định pháp luật.