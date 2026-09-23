Trao trả 8 công dân Trung Quốc vi phạm quy định xuất nhập cảnh

Việc trao trả do Trạm Biên phòng cửa khẩu Bắc Luân 2, thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, phối hợp với lực lượng công an thực hiện.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp trao trả các công dân Trung Quốc.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, ngày 26/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp với Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 8 công dân Trung Quốc liên quan đến hành vi xuất, nhập cảnh trái phép tại phường Móng Cái 1, thành phố Quảng Ninh.

Sau khi xác minh và lập hồ sơ xử lý, các đơn vị nghiệp vụ hoàn tất thủ tục trao trả theo quy định. Quá trình bàn giao diễn ra an toàn, đúng quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Lực lượng chức năng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm quy định về xuất, nhập cảnh; không môi giới, chứa chấp, tiếp tay cho hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép hoặc sử dụng lao động nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.